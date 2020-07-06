Как ботофермы Пригожина и Трампа манипулируют сознанием людей, — Олег Пономарь

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Все указывает на то, что Трампу предстоит яростная борьба за президентское кресло со своим главным соперником, бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, рейтинг которого заметно выше, чем у действующего главы государства. Поэтому в политическую борьбу активно включились ботофермы, и не только американские, но и российские. Как они манипулируют сознанием людей, объяснил на своей странице в Facebook известный блогер, политический обозреватель Олег Пономарь.

«Как вами манипулируют и многие ведутся.

Технология манипуляции и пропаганды (промывки мозгов) очень проста и примитивна и рассчитана на самые простые примитивные реакции.

Ботофермы Пригожина и Трампа (как он их называет ласково и любя — «мои воины клавиатуры») наводнили интернет видосиками о черных погромах, сценами «на коленях» (часто фейковыми) и т. д. И в шапке к видосику всегда — Байден ЗА это, Трамп — против.

Вас бьют эмоционально прямо в сердце — кто же любит погромы (а, если вы еще и латентный расист, — джекпот)?

Таким образом вас, как одноклеточных, подводят к простой одноклеточной вилке — Трамп против погромов, Байден за. Значит голосуйте за Трампа.

То есть многим (не всем и на моей странице таких практически нет) даже в голову не приходит, что можно быть против погромов и за Байдена (и он тоже против погромов и этих погромщиков среди движения BLM не более 5%).

Но многие с удовольствием и с улюлюканьем тягают эти видосики.

Далее.

Представим теоретически, что стояла бы задача противоположная. В США тысячи белых ультраправых (загуглите Boogaloo, которые участвуют активно в погромах), нацистских, расистских и т. д. организаций, и в интернете об их бесчинствах миллионы роликов. Но. задачи нет такой — наводнить ими соцсети и подвести вас к какому-то выводу.

Вот так это работает.

Примитивные эмоции, и вы уже отключаете разум и готовы поддерживать Трампа (и вы уже забыли, что он ненавидит Украину и боготворит Путина) и не поддерживать Байдена (который обещает сделать Украину снова приоритетом и самым жестким образом противостоять Путину).

Вам уже пофиг Украина.

Вам уже помокрело от твердого Трампа.

Значит все работает", — написал Олег Пономарь в Facebook.

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