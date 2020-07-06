- 16:55 Американец Лопес вновь грязно оскорбил Ломаченко, вошедшего в пятерку лучших боксеров современности
- 16:52 Мера пресечения больше не нужна: прокуратура внезапно закончила расследование дела Порошенко
- 16:41 Полиция разблокировала движение по мосту Метро в Киеве, есть задержанные
- 16:30 Причиной катастрофического пожара на Луганщине мог быть обстрел со стороны боевиков, — Нацполиция
- 16:30 ФСБ могла похитить в Киеве украинского бизнесмена, судившегося с Россией за «отжатый» в Крыму бизнес
- 15:52 Суд обязал прокуроров открыть еще одно дело по "пленкам Ермака"
- 15:45 Ленин стал панком: в России памятник "вождю мирового пролетариата" нелепо защитили от голубей
- 15:41 Украина разорвала договор с Россией о совместной борьбе с терроризмом
- 15:35 Джонни Депп: «К 14 годам я перепробовал все наркотики, известные человеку»
- 15:08 Сделка на 13,5 млн: Зеленский продал землю и недвижимость жене «слуги народа»
- 15:07 «Динамо» — «Ворскла»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины
- 14:57 В США подтвердили, что IQOS менее вреден, чем сигареты, — Bloomberg
Как ботофермы Пригожина и Трампа манипулируют сознанием людей, — Олег Пономарь
Все указывает на то, что Трампу предстоит яростная борьба за президентское кресло со своим главным соперником, бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, рейтинг которого заметно выше, чем у действующего главы государства. Поэтому в политическую борьбу активно включились ботофермы, и не только американские, но и российские. Как они манипулируют сознанием людей, объяснил на своей странице в Facebook известный блогер, политический обозреватель Олег Пономарь.
«Как вами манипулируют и многие ведутся.
Технология манипуляции и пропаганды (промывки мозгов) очень проста и примитивна и рассчитана на самые простые примитивные реакции.
Ботофермы Пригожина и Трампа (как он их называет ласково и любя — «мои воины клавиатуры») наводнили интернет видосиками о черных погромах, сценами «на коленях» (часто фейковыми)
Вас бьют эмоционально прямо в сердце — кто же любит погромы (а, если вы еще и латентный расист, — джекпот)?
Таким образом вас, как одноклеточных, подводят к простой одноклеточной вилке — Трамп против погромов, Байден за. Значит голосуйте за Трампа.
То есть многим (не всем и на моей странице таких практически нет) даже в голову не приходит, что можно быть против погромов и за Байдена (и он тоже против погромов и этих погромщиков среди движения BLM не более 5%).
Но многие с удовольствием и с улюлюканьем тягают эти видосики.
Далее.
Представим теоретически, что стояла бы задача противоположная. В США тысячи белых ультраправых (загуглите Boogaloo, которые участвуют активно в погромах), нацистских, расистских
Вот так это работает.
Примитивные эмоции, и вы уже отключаете разум и готовы поддерживать Трампа (и вы уже забыли, что он ненавидит Украину и боготворит Путина) и не поддерживать Байдена (который обещает сделать Украину снова приоритетом и самым жестким образом противостоять Путину).
Вам уже пофиг Украина.
Вам уже помокрело от твердого Трампа.
Значит все работает", — написал Олег Пономарь в Facebook.
819
Читайте также: Трамп искренне верил, что власти Украины в 2016 году действовали против него
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
ФСБ могла похитить в Киеве украинского бизнесмена, судившегося с Россией за «отжатый» в Крыму бизнес
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.