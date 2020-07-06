26.88 / 27.17 30.06 / 30.59
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Водитель большегруза оригинально решил избежать взвешивания на дороге: видео инцидента попало в сеть

16:49 6 июля 2020
Грузовик и полицейские

После того, как в Украине усилили контроль за перегруженным транспортом, водитель, перевозивший щебень, вывалил груз на дорогу прямо перед машиной полицейских.

«Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев. Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения», — пишет в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий и размещает соответствующее видео.

По его словам, сейчас за отказ остановиться для прохождения ГВК предусмотрена административная ответственность для водителей. А в зарегистрированном в парламенте законопроекте предлагается ввести штрафы в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан («минимум» составляет 17 гривен. — Авт.).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео, как водители большегрузов перед взвешиванием перемещают часть груза в другое авто, а после взвешивания возвращают его обратно.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Песков

Песков ответил на скандальное заявление о скором присоединении ОРДЛО к России

Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами

Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами

Украинцы в полиции Греции

Узкий коридор кишел тараканами: украинки рассказали, как и почему их задержали в Греции (фото)

Грузовик и полицейские

Водитель большегруза оригинально решил избежать взвешивания на дороге: видео инцидента попало в сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер