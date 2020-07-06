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Водитель большегруза оригинально решил избежать взвешивания на дороге: видео инцидента попало в сеть
После того, как в Украине усилили контроль за перегруженным транспортом, водитель, перевозивший щебень, вывалил груз на дорогу прямо перед машиной полицейских.
«Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев. Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения», — пишет в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий и размещает соответствующее видео.
По его словам, сейчас за отказ остановиться для прохождения ГВК предусмотрена административная ответственность для водителей. А в зарегистрированном в парламенте законопроекте предлагается ввести штрафы в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан («минимум» составляет 17 гривен. — Авт.).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео, как водители большегрузов перед взвешиванием перемещают часть груза в другое авто, а после взвешивания возвращают его обратно.231
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