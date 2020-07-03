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Хитро взвешенные: в сети показали, как дальнобойщики научились избавляться от "перегруза"
Попытки президента Владимира Зеленского обвинить дальнобойщиков (которых он «ласково» назвал «засра*цами») в разрушении украинских дорог и устроить им тотальное «взвешивание», привела к появлению чисто украинского «ноу-хау», о котором рассказывает пользователь Facebook под ником Blagoy Ruslan.
«Начали устанавливать весовой контроль на дорогах для борьбы с барыгами, которые намеренно ездят на перегруженных фурах, чем убивают дороги. Но, то они и барыги — начали останавливаться перед весовым контролем, вручную розгружать фуры, проходить весовой контроль, и затем снова загружаться назад и ехать дальше, разбивая дороги», — пишет он.
Руслан публикует видео, на котором показано, как водители двух фур, отъехав на некоторое расстояние от пункта контроля, перекидывают из одного грузовика во второй «перегруз». А затем, очевидно, «лишний» вес проследует в обратном направлении.
«Главная проблема Украины — это украинцы …», — печально констатирует пользователь.
Почали встановлювати ваговий контроль на дорогах для боротьби з баригами, які навмисно їздять на перевантажених фурах…Опубліковано Русланом Благим Четвер, 2 липня 2020 р.
Часть читателей Руслана привычно обрушились с критикой на действующего президента:
Другие призвали прислушаться к «героям» видео: не могут все быть барыгами, которые ради собственной выгоды из кожи вон лезут, чтобы «добить» разбитые украинские дороги.
В этом они солидарны с участниками Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, которые задают главе государства «неудобные» вопросы: «почему не оформляются результаты, как это предусмотрено нормативными актами, и водителям не выдаются соответствующие справки, которые бы сделали невозможными повторные взвешивания; почему, к примеру, в Венгрии весы показывают норму, а при въезде в Украину — на тонну больше… Почему нынешняя власть не спешит законодательно регулировать вопрос о несении ответственности отправителя за результаты перегруза?
Решением же данного вопроса, вероятно, может стать совет президенту послушать обращение к нему «поющего дальнобойщика» Вадима Дубовского, который рассказал, почему в Штатах невыгодно объезжать пункты контроля за весом груза, и как водитель может сам определить этот вес. «Выдумывать велосипед», как говорится, в этом деле не нужно — просто вместо тотальных проверок на дорогах, которые приводят к коллапсу, стоит внедрить реально работающую систему. И тогда с дорог, вероятно, исчезнут «барыги-перегрузчики», а их место займут добросовестные водители.23
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