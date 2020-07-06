Украина

Боевики "ДНР" на один день откроют КПВВ "Еленовка": что нужно знать

Главари террористической «ДНР» неожиданно решили на один день, 7 июля, открыть контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка», причем как на въезд, так и на выезд.

Пропуск граждан будет осуществляться с 9:00 до 18:00 при наличии:

разрешения от т.н. «Межведомственного оперативного штаба» боевиков;

регистрации (прописки) на территории Украины или на территории т.н. «ДНР».

Кроме того, все прибывшие из Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней в медицинских учреждениях на территории «ДНР».

Напомним, Украина открыла «зеркальный» КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области с 22 июня, однако практически сразу же в «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска боевиков «Еленовка» там застряли 35 человек, которым террористы отказали в пропуске. Тогда доведенные до отчаяния люди были вынуждены написать письмо главарю группировки «ДНР» Денису Пушилину.

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