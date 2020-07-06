«Динамо» — «Ворскла»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины

Спорт

В среду, 8 июля, на харьковском стадионе «Металлист» состоится решающий поединок Кубка Украины по футболу между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой (начало — в 21:30). Напомним, что финал был перенесен из Львова из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе (на харьковскую арену будут допущены не более 230 человек с учетом прессы, как этого требует медицинский протокол Минздрава).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Алексея Михайличенко и Юрия Максимова, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитр — Екатерина Монзуль

Работать на решающей встрече турнира комитет арбитров УАФ доверил женской судейской бригаде во главе с 39-летней харьковчанкой Екатериной Монзуль, за которой уже закрепилось прозвище Леди VAR (трудно найти пример в мировом футболе, чтобы один и тот же рефери, как у нас, обслуживал оба кубковых полуфинала и финал!).

Отметим, что «Динамо» при судействе Монзуль проиграло в нынешнем сезоне все три поединка УПЛ, неизменно пропуская три мяча (с «Днепром-1» — 1:3, с «Шахтером» — 1:3 и с «Десной» — 2:3). И только в полуфинале Кубка «бело-синие» с харьковчанкой на футбольном поле одолели «Минай» (2:0).

А вот у «Ворсклы» с Екатериной — 100-процентный результат: два матча — две победы (в чемпионате страны с «Колосом» — 3:0 и в полуфинале Кубка с «Мариуполем» — 3:2 по пенальти).

Добавим, что ассистентами Монзуль будут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева. Четвертый арбитр — Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Рефери VAR — Виталий Романов (Днепр), его ассистент — Владимир Володин (Херсон).

В нынешнем сезоне Беньямин Вербич и его «Динамо» при судействе Екатерины Монзуль проиграли все три матча в УПЛ

Кадровая ситуация

Если «Ворскла», держа в уме предстоящий финал, задействовала в матче УПЛ против «Львова» (2:2) резервный состав, то динамовцы сражались с «Шахтером» (2:3) основными футболистами.

В предстоящей встрече команде Алексея Михайличенко не помогут травмированный Попов и дисквалифицированный Пиварич. Под вопросом участие в игре Цыганкова. В то же время в общей группе «бело-синих» тренируются выздоровевшие Миколенко и Бурда.

Что же касается «Ворсклы», то под вопросом выход на поле не совсем здоровых Альюна, Якубу и Васина.

Путь в финалу

Если динамовцы сыграют в финале Кубка Украины 17-й раз (11 трофеев), то полтавчане — лишь второй (титул в 2009 году).

В нынешнем розыгрыше «бело-синие» оставили за бортом турнира «Шахтер» (2:1 в дополнительное время), «Александрию» (1:0 в дополнительное время) и «Минай» (2:0). «Ворскла» поочередно прошла «Колос» (1:0), «Десну» (1:0) и одолела в серии пенальти «Мариуполь» (3:2; игровое время — 1:1).

Героем серии пенальти в полуфинале с «Мариуполем» стал 16-летний вратарь «Ворсклы» Павел Исенко

Кубковые успехи Максимова и Михайличенко

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов как футболист и тренер трижды поднимался на кубковую вершину. В 1996 году он завоевал Кубок Украины с киевским «Динамо», в 1999-м стал обладателем Кубка Германии с «Вердером», а в 2018-м возглавляемый украинским специалистом скромный клуб «Кешлы» сенсационно выиграл Кубок Азербайджана.

Два года назад Юрий Максимов выиграл Кубок Азербайджана с «Кешлы»

Что же касается олимпийского чемпиона Алексея Михайличенко, то в его копилке трофеев 13 (!) побед в кубковых турнирах. Будучи футболистом «Динамо», он выиграл Кубок кубков, Кубок Советского Союза (трижды) и Суперкубок СССР (два раза), а на тренерском поприще добыл Кубок Украины и Суперкубок страны. В футболке «Рейнджерс» полузащитник завоевал Кубок Шотландии (трижды) и Суперкубок страны (дважды).

Алексей Михайличенко в составе «Рейнджерс» трижды побеждал в Кубке Шотландии

История встреч «Динамо» и «Ворсклы»

Ранее пути «Динамо» и «Ворсклы» пересекались в Кубке Украины лишь раз, когда в 2012 году столичный клуб на стадии четвертьфинала обыграл полтавчан и дома (1:0), и в гостях (4:0).

А еще раньше, в 2009 году, соперники оспаривали в Сумах Суперкубок Украины, и тогда динамовцы одолели соперника в серии послематчевых пенальти — 4:2 (игровое время — 0:0).

Всего же за годы независимости «Динамо» и «Ворскла» провели 53 встречи во всех турнирах: у «бело-синих» — 40 побед, девять игр завершились вничью и четырежды выиграла «Ворскла» (разница мячей — 112:33 в пользу киевлян).



Ротань — амбассадор

Послом харьковского финала стал уроженец Полтавы, экс-футболист «Динамо», а ныне главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который будет сопровождать трофей и примет участие в награждении соперников.

«Считаю, что матч будет интересным. Жаль, конечно, что что из-за карантинных ограничений встреча пройдет без болельщиков. «Динамо» — более опытная команда, но недаром говорят, что кубковые матчи совсем другие по своему напряжению. Для меня и «Динамо», и «Ворскла» — не чужие.

В столичном клубе я провел часть своей карьеры, выигрывал трофеи. А в Полтаве я родился, за «Ворсклу» выступал мой отец. Поэтому мне трудно отдать кому-то преимущество. Буду болеть за зрелищный футбол, а победу пусть празднует сильнейший", — цитирует Руслана Ротаня официальный сайт УАФ.

Руслан Ротань

Харьков — пятый раз хозяин кубкового финала

За 28 предыдущих розыгрышей Кубка Украины решающий матч принимали семь городов. Чаще других (18 раз) финал проводился в Киеве, четырежды обладатель трофея определялся в Харькове, дважды — в Днепре, еще по одному разу — в Сумах, Полтаве, Львове и Запорожье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла».

Фото ФК «Динамо», ФК «Ворскла», ФК «Кешлы»

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