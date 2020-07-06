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Украина

Смолий рассказал о встрече с Зеленским накануне увольнения

17:40 6 июля 2020
Смолий и Зеленский

Заявление об увольнении с поста главы Национального банка Украины Яков Смолий написал после встречи с президентом Украины. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

«После заседания Национального совета реформ, 30-го июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли уволиться. Он ответил «да», — сказал Смолий.

В один день с главой НБУ заявление об увольнении написал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев. По словам Смолия, он не знал об увольнении Терентьева — эта тема в разговоре с Зеленским не звучала.

«Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: «Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью? Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная. Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Рада пойдет на каникулы, чтобы не было большого разрыва», — сказал экс-глава НБУ.

По словам Смолия, 30 июня после обеда у него состоялся разговор с Зеленским, а 1 июля он подал заявление об увольнении.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о своих отношениях со Смолием.

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