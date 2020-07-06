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Пыталась нырнуть с аквалангом: на Сумщине трагически погибла чиновница облсовета
На отдыхе в поселке Климентово на Сумщине погибла 30-летняя сотрудница юридического отдела управления имуществом Сумского областного совета Карина Козупица. Напомним, в Черкассах мужчина утонул на отдыхе, спасая 7-летнего сына.
По информации, обнародованной на официальном сайте облсовета, 4 июля женщина пыталась нырнуть с аквалангом, однако попытка закончилась трагически.
В управлении имуществом областного совета Козупица работала с ноября 2016 года. Судя по ее фото в Facebook, она вела активный образ жизни, в частности, увлекалась греблей на байдарке.
Напомним, в октябре на Волыни погиб 35-летний глава департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик. Его масштабные поиски с привлечением авиации продолжались в течение пяти суток.
Фото Facebook/Карина Козупица211
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