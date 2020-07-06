Происшествия

Пыталась нырнуть с аквалангом: на Сумщине трагически погибла чиновница облсовета

На отдыхе в поселке Климентово на Сумщине погибла 30-летняя сотрудница юридического отдела управления имуществом Сумского областного совета Карина Козупица. Напомним, в Черкассах мужчина утонул на отдыхе, спасая 7-летнего сына.

По информации, обнародованной на официальном сайте облсовета, 4 июля женщина пыталась нырнуть с аквалангом, однако попытка закончилась трагически.

В управлении имуществом областного совета Козупица работала с ноября 2016 года. Судя по ее фото в Facebook, она вела активный образ жизни, в частности, увлекалась греблей на байдарке.

Фото из Facebook, 31 мая

Напомним, в октябре на Волыни погиб 35-летний глава департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик. Его масштабные поиски с привлечением авиации продолжались в течение пяти суток.

Фото Facebook/Карина Козупица

211

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter