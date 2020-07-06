Названо имя временного руководителя Антимонопольного комитета

Украина

С понедельника, 6 июля, первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) — государственная уполномоченная Ольга Пищанская начала исполнять обязанности главы этой организации после отставки Юрия Терентьева, говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Как сообщает ZN.ua, Ольга Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет и Киевский национальный экономический университет. С 2010 года она — сертифицированный проектный менеджер AFM. Сейчас Пищанская учится в Эдинбургской Бизнес Школе (Heriot-Watt University). Работала на предприятиях Кривого Рога и в других компаниях, в том числе возглавляла отдел закупок механических материально-технических ресурсов ООО «Метинвест Холдинг». Последняя должность перед переходом на госслужбу — коммерческий директор ООО «СТЭМ Инжиниринг».

Ранее сообщалось, что глава АМКУ Тереньтьев отзывал свое заявление об отставке.

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