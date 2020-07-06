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Украина

Украина может обратиться в суд ООН из-за сбитого в Иране самолета МАУ

20:05 6 июля 2020
На месте катастрофы

Украина готовится отстаивать в Международном суде ООН свои претензии из-за уничтожения Ираном самолета «Международных авиалиний Украины».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Нам, безусловно, очень нужна серьезная юридическая команда, потому что это будет очень серьезный поединок, и с самого первого дня мы не исключаем, готовимся к тому, что рано или поздно придется пойти в суд ООН, и заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование мы сможем, исключительно сформировав надлежащую доказательную базу. Чем сильнее база, тем больше шансы быстрее договориться», — сказал Енин.

По его словам, цель — установить международную ответственность Ирана и добиться не только извинений, а и гарантий неповторения таких инцидентов в будущем, и получить компенсации.

Замглавы МИД сказал, что Иран должен 20 июля прислать «черные ящики» сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки, которая может занять до пяти дней.

Украина направит во Францию двух экспертов Национального бюро расследования авиационных катастроф, которые будут присутствовать на расшифровке.

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