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Пьяный полицейский бросил чужого ребенка в реку на Харьковщине: детали жуткого происшествия
На Харьковщине произошел дикий случай — в селе Слобожанское Харьковского района пьяный полицейский бросил в воду ребенка. Напомним, на днях под Киевом вынесли приговор горе-матери, выбросившей новорожденного ребенка с 7 этажа.
О случившемся сообщил глава районной администрации Артур Товмасян. По его информации, виновник инцидента работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции.
Ребенок, к счастью, не пострадал.
Что касается правоохранителя, в полиции уже начали проверку его деятельности. Служебное расследование находится под личным контролем руководителя «главка» Валерия Сокуренко. Тем не менее силовика так и не отстранили от работы.
Напомним, в июне 38-летний киевлянин выбросил из окна многоэтажного дома 6-летнего мальчика, который оказался его крестником. Впоследствии выяснились резонансные данные о несостоявшемся детоубийце.226
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