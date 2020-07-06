Происшествия

Пьяный полицейский бросил чужого ребенка в реку на Харьковщине: детали жуткого происшествия

На Харьковщине произошел дикий случай — в селе Слобожанское Харьковского района пьяный полицейский бросил в воду ребенка. Напомним, на днях под Киевом вынесли приговор горе-матери, выбросившей новорожденного ребенка с 7 этажа.

О случившемся сообщил глава районной администрации Артур Товмасян. По его информации, виновник инцидента работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции.

Ребенок, к счастью, не пострадал.

Что касается правоохранителя, в полиции уже начали проверку его деятельности. Служебное расследование находится под личным контролем руководителя «главка» Валерия Сокуренко. Тем не менее силовика так и не отстранили от работы.

Напомним, в июне 38-летний киевлянин выбросил из окна многоэтажного дома 6-летнего мальчика, который оказался его крестником. Впоследствии выяснились резонансные данные о несостоявшемся детоубийце.

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