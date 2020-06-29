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Происшествия

Трагедии можно было избежать: выяснились резонансные данные о мужчине, избившем до полусмерти 6-летнего крестника

13:09 29 июня 2020
мужчина

Мужчина, который на днях в Киеве жестоко избил своего крестника, после чего ребенка без сознания с травмами забрали в больницу, оказался жителем Волынской области.

38-летний Андрей С. родом из села Замшаны Ратновского района, там он прожил много лет, сообщает OBOZREVATEL.

По словам местных жителей, жену бросил спустя год после свадьбы, а женился, после того как она забеременела в старших классах школы. Сейчас их общему ребенку уже больше десяти лет. Отец никак не помогает, ребенком не интересуется.

В полиции Волынской области фигуранта хорошо знают и подтверждают, что мужчина очень вспыльчив, особенно, когда выпьет. Он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Часто обворовывал односельчан. В 2017 году за кражу получил три года условно. Как только попадал в поле зрения правоохранителей, сразу же сбегал — то в Киев, то в Москву. В Замшанах не был уже около года.

В полиции Киева сообщили, что 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного сына 2011 года рождения. В прошлом женщина привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

После ЧП 9-летнего брата пострадавшего мальчика изъяли из семьи сотрудники службы по делам детей и семьи Деснянской РГА. Его отправили в больницу на обследование.

По словам соседей, в квартире, где росли двое сыновей, по сути, был притон. Там кроме женщины с детьми, находился ее сожитель, родственник и квартиранты. Изо дня в день были пьянки.
Дети всегда ходили неухоженные и недосмотренные, недоедали.

«Жалко до слез. Куда смотрит полиция, детские службы — это же ужас. Все начинают шевелиться, только когда ребенок пострадает или погибнет», — приводит издание слова одной из соседок.

А другая соседка добавила, что когда в неблагополучную квартиру приходили социальные службы, женщина просто не открывала дверь.

Напомним, похожий случай произошел в Белой церкви — там мужчина выбросил из окна 5-летнего ребенка. А на Днепропетровщине отчим до смерти избил двухлетнего ребенка.



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Трагедии можно было избежать: выяснились резонансные данные о мужчине, избившем до полусмерти 6-летнего крестника

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