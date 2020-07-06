Юридически возможно: Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс

Украина

Для того, чтобы прекратить военные действия на оккупированном Донбассе, который даже сторонники «русского мира» считают «помойкой», Украина рассматривает вариант введения туда миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, но этот момент в переговорах еще не наступил.

«Мы у себя это обсуждаем, мало того, мы пошли еще дальше, сейчас изучаем беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делали, но юридически это возможно. Главное, чтобы все к этому сегодня были готовы», — пояснил он.

Также Резников еще раз подчеркнул, что во время встречи советников «нормандской четверки» в Берлине российская сторона не выдвигала никаких ультиматумов по поводу изменений к Конституции Украины — по так называемому «особому статусу Донбасса».

Он считает, что история о якобы ультиматумах от России является надуманной, да и вообще это слово нельзя применять к переговорам в Берлине.

«Задачей для минской трехсторонней контактной группы является обсуждение правовых аспектов минских соглашений, в том числе закона, который сокращенно мы называем особым статусом. И такой закон парламент Украины прошлой каденции принял, его действие продлено до 31 декабря текущего года парламентом уже этой каденции. Это и есть элемент минских соглашений», — пояснил он.

При этом министр по вопросам реинтеграции в очередной раз подчеркнул, что о внесении особого статуса Донбасса в украинскую Конституцию не может быть и речи.

«Ранее с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в Конституцию Украины. Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может», — подчеркнул Резников.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялись переговоры советников «нормандской четверки», которые продолжались около 10 часов. После завершения переговоров, представитель России заявил, что стороны не смогли договориться по поправкам к Конституции Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России также не видят необходимости в присоединении оккупированных территорий Донбасса, считая их частью Украины.

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