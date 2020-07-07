В Киеве согласовали план информационной работы по возвращению Крыма

Украина

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич обсудил с министром культуры и информполитики Украины Александром Ткаченко действия по созданию совместного «плана информационной работы по Крыму», возвращение которого, по мнению украинских дипломатов, является реалистичной и вполне выполнимой задачей.

Об этом пишет «Крым.Реалии».

«В фокусе внимания были темы информационной политики, защиты информационного пространства, культурной наследия, прав журналистов. Отдельно говорили об усилении „Крымского дома“, поддержки на уровне министерства крымскотатарского вопроса и тому подобное. Согласовано создание совместного плана действий для работы по Крымскому полуострову и информационной работе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае текущего года Нацрада Украины по вопросам телевидения и радиовещания 7 мая согласовала проекты Кабмина по стратегии информационной реинтеграции Донбасса и Крыма. Отмечается, что с помощью информационных инструментов планируется создать предпосылки для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале июля в Киеве презентовали документ «Актуальные ориентиры государственной политики в связи с временной оккупацией АР Крым и г. Севастополя», который является по сути стратегией по деоккупации Крыма и определяет единый государственный подход к использованию терминологии, а также позиции по наиболее резонансным вопросам. В документе идет речь о гражданстве, защите удерживаемых лиц, статусе и защите коренного народа — крымских татар, определении незаконных органов власти, отношении к водоснабжению, подходах к политике санкций.

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