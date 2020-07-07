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Резников заявил об отсутствии претензий к жителям Крыма и ОРДЛО, получившим российские паспорта
Жители временно оккупированных территорий, которые получили гражданство России, являются заложниками и пытаются выжить — у Украины к ним нет претензий.
Об этом в эфире передачи «Свобода слова на ICTV» заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников, отметивший, что паспорта РФ получили порядка 200 тысяч украинцев. «Большинство людей, которые получили паспорта и в Крыму, и на Донбассе, являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий», — цитирует вице-премьера «Цензор.нет».
По его словам, претензии есть к коллаборантом, которые «верой и правдой служили оккупационному режиму и у кого кровь на руках».
«Они точно понесут ответственность несмотря на любые попытки ее избежать», — добавил Алексей Резников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД Украины заявляли, что разрешение жителям Донбасса, которым Россия незаконно выдала свои паспорта, голосовать 1 июня за поправки в Конституцию РФ, ставит под сомнение результаты референдума.36
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