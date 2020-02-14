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Как в Крыму: журналист указал на тревожную тенденцию с российскими паспортами на Донбассе
В ближайшее время власти России, как это было в Крыму, постараются выдать как можно больше своих паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил известный журналист Юрий Бутусов, отметивший, что точных данных о том, сколько жителей ОРДЛО получили гражданство России, на сегодняшний день нет.
«Думаю, что их уже более 50 тысяч. Увы, этот процесс продолжается. Заявок на получение российских паспортов очень много», — добавил он, сравнив ситуацию на Донбассе с тем, что происходило в аннексированном Крыму.
Полный текст интервью с Юрием Бутусовым о ситуации на Донбассе, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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