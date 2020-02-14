24.30 / 24.50 26.40 / 26.80
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Как в Крыму: журналист указал на тревожную тенденцию с российскими паспортами на Донбассе

7:56 14 февраля 2020 147
Паспорта РФ
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшее время власти России, как это было в Крыму, постараются выдать как можно больше своих паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил известный журналист Юрий Бутусов, отметивший, что точных данных о том, сколько жителей ОРДЛО получили гражданство России, на сегодняшний день нет.

«Думаю, что их уже более 50 тысяч. Увы, этот процесс продолжается. Заявок на получение российских паспортов очень много», — добавил он, сравнив ситуацию на Донбассе с тем, что происходило в аннексированном Крыму.

Полный текст интервью с Юрием Бутусовым о ситуации на Донбассе, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День святого Валентина

День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс

День святого Валентина

Самые красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки для любимых

День святого Валентина

День святого Валентина 2020: красивые поздравления и открытки

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер