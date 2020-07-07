Оккупанты проводят массовые обыски и задержания в Крыму

Украина

На рассвете 7 июля оккупанты провели серию обысков в домах крымских татар сразу в четырех районах аннексированного полуострова. Силовики явились «в гости» в 4:00, а после обысков задержали шестерых мужчин. Среди них оказался активист и стример Эмиль Зиядинов, участвовавший в недавних пикетах в Москве.

В его дом, где проводились обыски, отказались допустить адвоката. Об этом правозащитник Ислям Велиляев, который прибыл на место, сообщил в специальном видеозаявлении.

«На мои требования, допустить меня к моему подзащитному и присутствовать при обыске, сотрудники ФСБ взяли мою визитную карточку и сказали ожидать. Право на защиту нарушено, меня не допустили до проведения обыска», — сказал он.

По информации супруги Зиядинова, во время обыска в их доме силовики изъяли два ноутбука, общедоступную литературу и системный блок. После запугиваний его и жены Эмиля увезли в управление ФСБ в Симферополе.

Также после обысков были задержаны посещавшие судилища над крымскотатарскими активистами Алим Суфьяном, Вадим Бектемиров и Сейран Хайретдинов, а также инвалид I группы Александр Сизиков, который в 2009 году полностью потерял зрение. Он несколько раз выходил на одиночные пикеты в поддержку политзаключенного Эдема Смаилова, который до ареста был опекуном Сизикова.

Напомним, в ООН был обнародован доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В частности, там идет речь о применении пыток, проведении обысков и рейдов, а также принудительном перемещении крымчан на территорию соседней России.

Фото Крым. Реалии

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