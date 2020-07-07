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«Больных COVID-19 сжигали на костре?»: в сети обсуждают видео празднования Ивана Купалы под Харьковом

9:41 7 июля 2020
«Больных COVID-19 сжигали на костре?»: в сети обсуждают видео празднования Ивана Купалы под Харьковом

В поселке Циркуны под Харьковом в ночь на 7 июля, устроили массовые гуляния по случаю Ивана Купала. Даже после усиления контроля за ношением масок в общественных местах у ритуального костра собрались несколько десятков человек.

Они водили хоровод и танцевали, не соблюдая даже элементарную социальную дистанцию, не говоря уже о требовании присутствия не более 1 человека на 5 кв. м площади.

Видео появилось на известном харьковском паблике Харьков 1654.

«Видимо, по старому обряду, больных Covid-19 сжигали на костре», — предположил автор ролика.

Отметим, что Харьков остается одной из «горячих точек» в Украине по темпам распространения COVID-19, и в городе пришлось задействовать дополнительную клинику для лечения инфицированных, тем не менее многие горожане открыто пренебрегают карантинными рекомендациями.

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