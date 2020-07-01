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Кабмин утвердил штрафы за пребывание без масок в общественных местах
В Украине усиливают административную ответственность за несоблюдение одного из основных требований карантина — масочного режима. Решение принято на заседании правительства в среду, 1 июля. Его озвучил министр юстиции Денис Малюська.
Штрафовать будут владельцев общественных учреждений и организаций, водителей маршруток за нахождение посетителей и пассажиров без масок. Наказывать также будут людей, которые не носят маски в общественных местах.
«Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок», — заявил Малюська.
Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 5100 гривен).
По словам Малюськи, для физических лиц штрафы сравнительно небольшие.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рост количества заболевших коронавирусом фиксируется из-за того, что многие люди не соблюдают требования карантина. Особенно это проявляется в общественном транспорта, где регулярно нарушаются дистанция и масочный режим.
По данным на утро 1 июля, в Украине подтверждены 44 998 случаев заболевания COVID-19. В последние две недели количество случаев заражения за сутки постоянно растет.207
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