26.60 / 26.80 29.64 / 30.04
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кабмин утвердил штрафы за пребывание без масок в общественных местах

15:22 1 июля 2020
люди в масках

В Украине усиливают административную ответственность за несоблюдение одного из основных требований карантина — масочного режима. Решение принято на заседании правительства в среду, 1 июля. Его озвучил министр юстиции Денис Малюська.

Штрафовать будут владельцев общественных учреждений и организаций, водителей маршруток за нахождение посетителей и пассажиров без масок. Наказывать также будут людей, которые не носят маски в общественных местах.

«Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок», — заявил Малюська.

Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 5100 гривен).

По словам Малюськи, для физических лиц штрафы сравнительно небольшие.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рост количества заболевших коронавирусом фиксируется из-за того, что многие люди не соблюдают требования карантина. Особенно это проявляется в общественном транспорта, где регулярно нарушаются дистанция и масочный режим.

По данным на утро 1 июля, в Украине подтверждены 44 998 случаев заболевания COVID-19. В последние две недели количество случаев заражения за сутки постоянно растет.

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

люди в масках

Кабмин утвердил штрафы за пребывание без масок в общественных местах

Наталья Могилевская

Неожиданно: Наталья Могилевская стала блондинкой (фото)

Виктор Проскурин

Названа причина смерти Виктора Проскурина

Пляжи Черногории

Черногория изменила главное условие допуска туристов из Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер