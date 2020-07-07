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Украина

«Обнуление» сроков Путина: посол США указал на угрозу для Украины

10:45 7 июля 2020
Майкл Макфол

После рефендума за поправки в Конституцию России Украина оказалась перед лицом прямой агрессии России. Об этом заявил посол США в России в 2012—2014 годах Майкл Макфол.

В эфире «Свободы слова» на ICTV он напомнил, что ранее Путин прямо заявлял, что Украина — это Россия, и она должна стать ее частью.

«Путин сам сказал моей коллеге Кондолизе Райс (советник президента США по национальной безопасности в 2001−05 гг. — Авт.), что не считает Украину независимым государством, он считает, что Украина — это Россия, и она должна стать ее частью», — сказал Макфол.

По его словам, агрессия угрожает странам Балтии, Казахстана и Беларуси, но в первую очередь под прицелом Путина находится Украина.

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Напомним, во время телеинтервью 21 июня 2020 года Путин заявил, что бывшие республики экс-СССР «получили огромное количество российских земель», якобы исторически принадлежащих России. Тогда он назвал эти территории «подарками от российского народа».

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