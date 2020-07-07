Украина

Адекватный ответ: на Донбассе ВСУ уничтожили много боевиков и военную технику

За минувшие сутки, 6 июля, на Донбассе бойцы подразделений Объединенных сил ответным огнем уничтожили восьмерых оккупантов и две самоходные артиллерийские установки противника. Ранее бойцы 24-й ОМБр уничтожили на Донбассе систему видеонаблюдения боевиков.

«Действия противника, обстреливавшего позиции защитников Украины, несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ на действия незаконных вооруженных формирований РФ военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного Минскими соглашениями вооружения», — сообщают в штабе ООС.

По данным разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один был ранен. Также украинские военнослужащие уничтожили один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки противника, находившиеся на огневых позициях с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за июнь 2020 года подтвержденные потери российско-оккупационных войск составили 42 человека погибшими и 58 ранеными.

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