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61-летняя Мадонна снялась топлес на костыле (фото)
61-летняя американская поп-звезда Мадонна, которая ранее удивила фанатов танцем на одной ноге, опубликовала в Instagram селфи, на котором она позирует топлес, опираясь на костыль. Обнаженную грудь Мадонны частично прикрывают ее руки. Из одежды на ней только трусики и шляпа.
Как известно, четыре месяца назад певица перенесла травму колена и до сих пор проходит курс лечения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мадонна показала, чем занимается на карантине с молодым любовником.73
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