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Политика

Стало известно о конфликте Офиса Зеленского с Радой из-за нового закона об увольнении министров

13:48 7 июля 2020
Президент Зеленский в Раде

Рада продолжает рассмотрение в комитетах и фракциях проект закона об интерпелляции, который позволит депутатам вызвать на отчет отдельного министра и простым голосованием в 226 голосов уволить его. Напомним, в июне Рада дважды провалила голосование за программу правительства, однако премьер-министр Денис Шмыгаль не увидел в этом трагедии.

При этом в Офисе президента считают проект вредным и просят не рассматривать его, информирует Украинская правда.

В частности, глава Офиса Андрей Ермак лично звонил руководителям фракции и комитетов, чтобы повлиять на их позицию, однако результата не достиг.

«Ермак звонил руководителям фракции и комитетов, чтобы парламент этот законопроект не рассматривал, потому что он типа „очень вредный“. Ясно, что для Банковой вредный», — заявил журналистам один из сторонников закона, который также пожаловался, что сейчас депутаты не могут повлиять на конкретных министров.

«Мы можем уволить все правительство, а к министрам добраться не можем. И они прямо на нас забили. Не отвечают на звонки, не приходят на комитеты — просто игнорируют. А если что, то бегут на Банковую жаловаться», — заявил он.

Примечательно, что среди ста инициаторов этого законопроекта значатся имена спикера Рады Дмитрия Разумкова, председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, а также депутатов монобольшинства Юрия Аристова, Александра Корниенко, Михаила Радуцкого, Никиты Потураева, Дмитрия Наталухи, Андрея Мотовиловца и других.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» нардеп Лео Герос назвал отношения Офиса президента с руководством Рады «очень холодными».

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