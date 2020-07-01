Политика

Мы шли в парламент с лозунгом о новых лицах, а теперь часть этих новых лиц не справляется с миссией, — Гео Лерос

В первой части интервью заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Гео Лерос рассказал об отношениях с Зеленским и Ермаком, о том, что намерен идти до конца в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Во второй части речь пойдет о его инициативах изменить законодательную базу в сфере культуры, о процессах внутри президентской фракции, о предстоящих выборах и еще о многом другом.

«Из Порошенко пытаются сделать мученика, тем самым поднимая его рейтинг»

— Гео, а зачем вы, достаточно успешный и известный молодой человек, вообще пошли в политику?

— У нас кривое законодательство, связанное с искусством. Весь мир смеется над перипетиями Порошенко из-за ввоза картин в Украину. Я не защищаю его. Более того, считаю, что из него пытаются сделать мученика, тем самым поднимая его рейтинг. Но проблема-то есть. Я инициировал законопроект о полной отмене пошлины на ввоз объектов искусства в страну. Привозите сюда все и выставляйте в музеях.

У нас нет музея частных коллекций, нет музея современного искусства, нет закона о меценатстве, который позволил бы людям инвестировать в создание культурных объектов, а потом за это получить преференции. Никто никогда этим не занимался.

— Вы что, всерьез верите, что эту махину сдвинете с места?

— И по сей день верю. И не отступлю. Уверен, что доведу это до ума.

Мой законопроект об отмене пошлин на ввоз объектов искусства готов на 85 процентов. Как только его дошлифуют, сразу зарегистрирую в Раде. Когда его примут, мировые институции, которые занимаются искусством, смогут спокойно приезжать в Украину и не будут сталкиваться с противодействием таможенников.

— Вы наверняка общаетесь с зарубежными коллегами по цеху. Что они говорят о культуре Украины?

— Прошлым летом в Киев приезжала Яша Янг — основатель самого большого в мире музея уличного искусства Urban Nation в Берлине. Я ей рассказал тогда концепцию будущего музея современного искусства, что там можно сделать отдельную секцию уличного искусства. Она очень загорелась этой идеей. Пообещал ей приложить все усилия, чтобы она стала куратором этого проекта. Это нам очень выгодно. Так как у нее есть имя и репутация, тут же подтянутся известные художники и мировые медиа.

В качестве будущего музея мы рассматривали «Мистецький арсенал». Но чтобы там все довести до ума, нужно вложить примерно 100−150 миллионов долларов.

— А Пинчук в курсе ваших планов? Вы с ним разговаривали?

— Нет. Я не думаю, что он будет инвестировать в эту историю. Но я нашел другого инвестора, который готов вложить средства и потом отдать объект государству.

— У нас есть такие люди?

— Есть. Я с этой идеей приходил к Зеленскому. Но потом сменился глава Офиса президента. Ермак все зарубил: «Сейчас Зеленскому не до этого, все через меня». Я спросил: «А ты тут при чем? Я советник президента по культуре, а не твой».

«Процентов 30 нашей фракции — случайные люди»

— Прошел год после инаугурации президента. Какие, на ваш взгляд, главные ошибки совершили президент, его команда и фракция «Слуга народа» в первый год своей каденции?

- Некорректно будет с моей стороны говорить об ошибках президента. Я хотел бы анализ его деятельности оставить политическим экспертам или журналистам. Могу с вами обсудить ситуацию в парламенте.

Думаю, что 25−30 процентов нашей фракции — случайные люди. У них почему-то нет ощущения, что Украина — это парламентско-президентская республика. Элементарный пример — назначение одиозного Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки без согласия парламента. Его хотели назначить на прошлой неделе, но выяснилось, что сначала он должен стать замом, а только потом исполняющим обязанности министра. Однако сегодня нет свободной вакансии заместителя, все места заняты. То есть следовало создать еще одну должность зама, а на согласования и прочее нужно время. Тогда Кабмин нашел выход. То, что произошло, ломает парламент через колено: неважно, что вы хотите или не хотите, мы все равно назначим.

— Ермак часто вызывает депутатов на ковер?

— Какой-то приближенный круг — да. Например, он лично дал указание господину Тищенко собрать подписи об отставке главы комитета по вопросам образования и науки Бабака, потому что тот не поддержал кандидатуру Шкарлета на комитете. Я удивился, узнав, что петицию подписали глава партии «Слуга народа» Корниенко и глава нашей фракции Арахамия. Это о многом говорит.

Бабак во время предвыборной президентской и парламентской кампаний был одним из ключевых спикеров. Но он не хотел поддержать Шкарлета. Это его позиция. За это его готовы лишить должности.

— Говорят, Бабак сам был не прочь стать министром?

— Нет, уверен в этом. Бабак был бы достойным министром, но он сказал, что не завершил свои законодательные инициативы. Почему появился этот слух? Потому что Тищенко во время сбора подписей за отставку Бабака подходил к некоторым депутатам и говорил: «Чтобы Бабак мог стать министром, надо сначала его снять с главы комитета. Мы собираем подписи». Это афера чистой воды. Потом некоторые депутаты отозвали свои подписи.

— Какие еще ошибки назовете?

— С вашего позволения некрасиво выражусь о кадровой политике. Перефразирую выражение моего коллеги по парламенту: «Кадрового голода нет — они просто тырят наши деньги». Вот примерно то, что сейчас происходит. У нас безумное количество талантливых украинцев, у которых есть дипломы лучших мировых учебных заведений, они готовы занять топовые должности, но им никто не предлагает. Если мы перестанем искать претендентов среди тех, кто с Ермаком ставил ларьки и делит денежные потоки, точно найдем хорошие кандидатуры.

«Взаимоотношения у Офиса президента и Разумкова не то что накаленные, но очень холодные»

— В парламентском монобольшинстве образовалось несколько групп. Вы в какую входите?

— У нас есть некое сообщество, которое кто-то называет «демократическая платформа», мы же — «красные линии». Группой это назвать сложно, просто идеологические единомышленники объединились после идеи Ермака создать Консультационный совет в Минске.

— И сколько вас?

— Порядка 40 человек. В этой «группе по интересам» абсолютно разные люди. Но они не готовы мириться с дрейфом в сторону Кремля и говорят об этом публично.

— В последнее время СМИ и соцсети пишут о конфликте Разумкова и Ермака, что якобы в парламенте собирают подписи за отставку спикера Рады. Что вы знаете об этом?

— Знаю, что Ермак разговаривал с двумя представителями оппозиционных фракций и спрашивал, готовы ли они дать подписи за отставку Разумкова.

— Какие фракции? ОПЗЖ?

— Давайте без конкретики. Потом я узнал, что была еще третья фракция, с которой вели переговоры. Одной из фракций предлагали место первого вице-спикера, другой — должности в министерствах. Однако подписи никто не собирал, потому что бесполезно — не наберут голосов. Как минимум половина фракции «Слуга народа» откажется. Поэтому идея Ермака развалилась.

— Корниенко в интервью «ФАКТАМ» сказал, что Разумков на своем месте.

— Однозначно. Возьмите комментарии не под запись у депутатов, у глав комитетов. Они вам скажут, какие взаимоотношения у Офиса президента и Разумкова — не то что накаленные, но очень холодные. Потому что Офис хочет полностью влиять на парламент. Я на стороне Разумкова, потому что у нас парламентско-президентская республика. Точка.

— Монобольшинство зачастую не может обеспечить нужное количество голосов. И президенту приходится приезжать в Раду и вести воспитательные беседы. Часто возникает ощущение, что во фракции разброд и шатание.

— Я месяца два назад написал, что фракция может развалиться из-за неуважения к ней.

— С чьей стороны?

— Офиса президента. Все-таки депутаты — это субъекты, какими бы они ни были, каким бы ни был их бэкграунд. Если ты хочешь хороших взаимоотношений с фракцией, нужно уважать депутатов. Это не масса, которой можно велеть: «Нажмите зеленую кнопку и не спрашивайте зачем».

Если парламент не принимает решение, например, о назначении Шкарлета или Буславец, но потом по указанию Офиса президента это делает Кабмин, у депутатов возникает вопрос: а зачем тогда нужны мы?

— Вы сказали: «Во фракции чаша кипения уже достигла максимума, и мне тяжело представить, как будут протягиваться кадровые решения из Офиса президента». Судя по всему, недовольство растет, разочарованных все больше и больше.

— Да.

— В итоге президент может распустить Раду?

— Мне сложно спрогнозировать. Сомневаюсь, что он пойдет на это. К тому же, если посмотреть на табло голосования, у нас перманентно стабильно есть 150 депутатов, готовых поддержать любую инициативу, даже лоббистскую. В будущем новом составе Рады такое количество уже вряд ли найдется.

Второе: кто будет следующими «слугами»? Большой вопрос. Мы шли в парламент с лозунгом о новых лицах, а теперь часть этих новых лиц не справляется с миссией. Значит, надо набрать другие новые лица, которые потом тоже не справятся? У людей возникнет логичный вопрос: зачем голосовать за новых «слуг народа», если есть другие партии и опытные политики?

В общем, я сомневаюсь в логике роспуска парламента. Но иногда Офис президента делает крайне нелогичные вещи. Я не понимаю, как такое вообще можно делать.

— На предстоящих местных выборах «Слуга народа» может повторить прошлогодний успех?

— Увы, нет, если говорить откровенно.

Для меня большим шоком стало, что, например, депутатом стал насильник Иванисов. Когда в Киеве главой избирательного штаба партии является Николай Тищенко, у которого вообще отсутствуют государственные ценности, я спрашиваю: как будут формировать столичную команду? Мне интересно посмотреть на нее, проанализировать биографию каждого человека. А теперь представьте, что в регионах будет твориться.

— В сеть попал диалог Корниенко и Арахамии во время визита в Николаев о вашей коллеге по фракции Аллахвердиевой: «Баба рабочая, как корабельная сосна» и далее по тексту.

— Да просто позор. Это неуважение не только к коллеге, но и плевок в сторону избирателей. Считаю, что в любой цивилизованной стране они должны были бы сложить депутатские мандаты. Еще большее раздражение вызвало, когда они стали оправдываться, что это монтаж.

— А потом еще оказалось, что и Аллахвердиева не в претензии.

— Мне кажется, что они на нее надавили. Это еще хуже. Какое-то самоуважение должно же быть.

— Вы с оптимизмом смотрите в будущее Украины? Верите, что мы справимся со всеми рисками и вызовами?

— Знаете, по моему ощущению, из-за отсутствия понимания в Офисе президента, куда и зачем мы идем, кто мы и какие мы, происходит некий общественный идеологический раскол. К тому же у нас нет верховенства права и отсутствует доверие к правоохранительным органам.

Пока не готов ответить на вопрос, оптимист ли я. Как-то журналисты пытались предъявить мне обвинение: «У тебя нет ощущения, что ты разваливаешь фракцию изнутри?» Я ответил: «Хорошо, а теперь давайте представим, что я этого не сделал. Но новость о „пленках Ермака“ все равно выходит, а вся наша фракция молчит. То есть 250 человек солидарны с коррупционерами. Но когда хоть один говорит, что не будет терпеть такое, и показывает, что у него иные ценности, которые не трансформировались за этот год, это вселяет в людей надежду. Я с этим пришел в парламент, на этом стою и буду стоять».

Напомним, согласно последним соцопросам число украинцев, не одобряющих действия Зеленского, впервые превысило число его сторонников. Тем временем бывшие узники Кремля заявили о политических преследованиях в Украине.

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