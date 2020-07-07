Поможет ли Зеленскому новый роспуск Верховной Рады?

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский, говоривший о возможном роспуске Верховной Рады еще в августе 2019 года и давший ей «испытательный срок» на год, обсуждал эту тему с руководителем ОП Андреем Ермаком. Бывший народный депутат Александр Сочка считает, что досрочных выборов в Украине не будет. Почему, он объяснил на своей странице в Facebook.