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«Слуги народа» приготовили неприятный сюрприз для мелких землевладельцев
В Раде могут ввести обязательный налог на селян за земельный пай. Ранее налоги в Украине изменились в связи с увеличением прожиточного минимума.
Как сообщает DW, народные депутаты из фракции «Слуга народа» и группы «Довіра» предложили ввести налог в 6 тыс. грн за пай для рядовых владельцев земли. Эту инициативу поддерживает крупный агробизнес.
Земельными паями владеют около 7 млн украинцев — в среднем приходится около 4 га на каждого. При этом 4,7 млн владельцев паев — единоличники, а остальные — сдают паи в аренду крупным агрофирмам либо холдингам.
Законопроект № 3131 о детенизации производства сельхозпродукции зарегистрирован в Верховной Раде в феврале, а в июне финансовый комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении. Основное нововведение — внедрение минимальной налоговой платы с каждого гектара земли сельхозназначения, независимо от того, сколько заработал фермер.
Эксперты отмечают, что формально новый налог будет распространяться на всех, но агрофирмы и холдинги фактически платить его не будут, так совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1 500 грн в пересчете с гектара, и по законопроекту № 3131 ничего дополнительно платить не надо.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Ермак обсудили возможность роспуска Рады.93
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?