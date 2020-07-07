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Происшествия

На Прикарпатье раскрыли сеть «реабилитационных центров», где незаконно удерживали людей (фото)

15:34 7 июля 2020
Задержание

В понедельник, 6 июля, правоохранители пресекли деятельность заведений в Ивано-Франковске и в селе Угринов, в которых незаконно удерживали людей якобы для лечения от алкоголизма и наркомании.

Как сообщает Нацполиция Ивано-Франковской области, в учреждения под предлогом реабилитации помещали лиц с наркотической или алкогольной зависимостью и «лечили» за деньги родственников.

Заведения находились в частных домах. А управляющие «реабилитационными центрами» не имели отношения к медицинской сфере, не было и разрешительных документов.

В заведениях находилось около сорока человек из разных областей Украины. Они не могли покинуть центры, так как находились под постоянным наблюдением персонала.

Полицейские провели и изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности. В организации сети подозреваются выходцы из восточных областей, проживающие на территории Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в Херсоне разоблачили настоящих рабовладельцев.

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