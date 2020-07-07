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Происшествия

Новое газовое ЧП в киевской многоэтажке: людей эвакуировали с верхних этажей, есть пострадавшие

15:42 7 июля 2020
Новое газовое ЧП в киевской многоэтажке: людей эвакуировали с верхних этажей, есть пострадавшие

В Днепровском районе Киева произошла утечка газа в одной из квартир 9-этажного дома на улице Радужная, 69, которая спровоцировала пожар. Напомним, 28 июня в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме по улице Соломии Крушельницкой, который расположен рядом с домом, разрушенным во время взрыва 21 июня.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, к моменту прибытия спасателей на место происшествия признаков горения уже не наблюдалось, однако во время эвакуации жителей был обнаружен владелец загоревшейся квартиры.

Он получил ожоги правой руки и был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Тем временем с верхних этажей здания были эвакуированы еще 8 человек.

Напомним, 6 июля в сети показали, как выглядит многоэтажка на Позняках, где 21 июня прогремел взрыв. Из-под дома вывезли обломки строительных конструкций и расчистили подъездные пути к зданию, но демонтаж разрушенного подъезда пока что не начался. Жильцам разрушенных квартир пообещали выделить новые апартаменты в ЖК «Хрустальные фонтаны», однако после раздачи ключей президентом пострадавшие семьи выяснили, что полученные ими сертификаты не гарантируют жилплощадь.

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