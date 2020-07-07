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Украина

"Забракованная" Минздравом Ровенщина решила ослабить карантин: что будет разрешено

15:53 7 июля 2020
спортзал

Несмотря на то, Ровенская область вошла в перечень регионов Украины не готовых к ослаблению карантина, в облгосадминистрации приняли решение все же снять некоторые ограничения.

Так в области разрешили работу спортзалов, фитнес-центров, музеев под открытым небом, творческих студий, кружков для детей, а также частично детсадов.

Обязательное условие открытия заведений — это строгое соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС под руководством председателя ОГА Виталия Коваля, говорится на официальном сайте.

Детские сады порекомендовали открывать только там, где это позволяет эпидемическая ситуация. На сегодня это возможно в 5 районах — Демидовском, Радовиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском, кроме города Дубно.

В общем эпидемиологи прогнозируют в этих районах стабильную ситуацию и в дальнейшем. Количество инфицированных там менее 40 активных больных 100 тысяч населения.

Работу садов разрешат при соблюдении рекомендаций главного санитарного врача: обязательный температурный скрининг, организация всех противоэпидемических мероприятий.
Также родители не должны заходить в садик, детей воспитатели должны встречать на улице.

Напомним, на утро 7 июля в Ровенской области 4228 инфицированных коронавирусом. В целом в Украине подтверждены 49 607 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1283 случая с летальным исходом и 22 193 случая выздоровления пациентов.

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