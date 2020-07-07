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К ослаблению карантина не готовы девять областей Украины: обнародованы свежие данные
Переход регионов к ослаблению карантина возможен только при соответствии эпидситуации определенным критериям, 7 июля им не удовлетворяют сразу девять областей. При этом на днях карантин разрешили ослабить в Киеве.
Как сообщает Минздрав Украины, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.
К таким регионам относятся девять областей: Черниговская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Одесская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Донецкая и Волынская.
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе с широким распространением COVID-19 и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.
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