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Здоровье и медицина

К ослаблению карантина не готовы девять областей Украины: обнародованы свежие данные

12:40 7 июля 2020
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Переход регионов к ослаблению карантина возможен только при соответствии эпидситуации определенным критериям, 7 июля им не удовлетворяют сразу девять областей. При этом на днях карантин разрешили ослабить в Киеве.

Как сообщает Минздрав Украины, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

К таким регионам относятся девять областей: Черниговская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Одесская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Донецкая и Волынская.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе с широким распространением COVID-19 и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что на курортах Херсонщины проводят массовое тестирование отдыхающих на коронавирусную инфекцию.

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