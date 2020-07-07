Шоу-бизнес

«Папины дочки» выросли и пошли вразнос. Пока Мирослава Карпович проводит время в Крыму с недавно разведенным Павлом Прилучным, ее коллега по сериалу Лиза Арзамасова закрутила роман с фигуристом Ильей Авербухом, который почти в два раза старше ее.

Парочку заметили вместе на открытой террасе ресторана. 25-летняя Лиза и 46-летний Илья мило общались, держались за руки и не обращали внимание на прохожих. Говорят, влюбленные давно скрывали свои отношения, которые зародились на ледовом шоу, в котором Арзамасова была участницей, а Авербух выступал продюсером, помогал парам готовить номера. Свои отношения они не комментируют. Издание Hello утверждает, что устно актриса подтвердила роман, но раскрывать подробности не стала.

Напомним, Илья Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой, в 2007 году брак распался. Сын Мартин остался жить с отцом. Ходили слухи, что у Ирины возникли проблемы с алкоголем. В одном из недавних интервью Авербух объяснил свое решение.

«Это наше совместное решение. Почти три года Мартин живет со мной. Мы вдвоем проходим его период становления. Я не выставляю это напоказ, не фотографируюсь на обложках, не позиционирую как какой-то подвиг. Мы просто вместе. С мамой он общается. В жизни Иры возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине, и я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры все будет хорошо и она пройдет эти сложные этапы. Еще раз говорю, что они с Мартином общаются. Между ними нет пропасти и разрыва», — говорил Авербух.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Мирослава Карпович и Павел Прилучный не комментируют свои отношения.

Коллега актрис по сериалу «Папины дочки» Михаил Казаков попал в больницу с переломами ног. Он упал с 12-метровой высоты, пытаясь сделать фото.

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter