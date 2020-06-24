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Звезду "Папиных дочек" заподозрили в романе со скандальным актером (фото)
Звезду сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович заподозрили в романе со скандальным актером Павлом Прилучным, который недавно развелся с женой Агатой Муценидзе. Бывшая супруга опубликовала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что муж поднял на нее руку. Комментарий Регины Тодоренко по этому поводу вызвал громкий скандал.
Похоже, 32-летний Павел недолго страдал в одиночестве. Его стали чаще замечать в компании 34-летней Мирославы. Вместе они гуляли, ходили по магазинам. Прилучный нес пакеты с обновками и даже дамскую сумочку спутницы.
Актеры давно знакомы, вместе они играли в спектакле «Косметика врага». Ходили слухи, что Павел уделял внимание Мирославе еще до развода. Пока артисты не комментируют свои отношения. Мирослава принципиально не афиширует личную жизнь.
Напомним, у Прилучного и Муценидзе двое детей — 7-летний сын Тимофей и 4-летняя дочь Мия.
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