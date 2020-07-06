Мирославу Карпович застукали в Крыму с пока еще женатым Прилучным (фото)

Шоу-бизнес

В сети появились новые доказательства романа звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович с пока еще женатым актером Павлом Прилучным, скандальный развод которого обсуждали в сети. Влюбленных видели вместе в Крыму. Павел отдыхает на аннексированном полуострове с детьми, а Мирослава присоединилась к ним. Всех вместе застукали на морской прогулке. В сети опубликовали фото парочки.

Прилучный действительно отдыхает в Крыму, о чем свидетельствуют фото на его странице в Instagram. Мирослава не делиться своими историями. И не комментирует личную жизнь. В сети ей уже досталось от хейтеров, которые называют ее разлучницей и даже угрожают в сети. Досталось актрисе и за крымские фото. Хейтеры возмущаются, почему дети в журу без головных уборов, почему без спасательных жилетов и зачем она вообще травмирует детскую психику, появляясь с их отцом?

«Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. С годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!», — прокомментировала Карпович возможный роман.

Отреагировал на слухи и Прилучный. Он заявил, что не намерен предавать огласке свою личную жизнь, в которой начался новый этап.

«В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы вы поняли — мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику. В моей жизни давно начался новый этап. Новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми», — заявил актер.

Напомним, Прилучного и Карпович недавно видели вместе во время прогулки и походов по магазинам в Москве.

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