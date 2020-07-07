Происшествия

Массовая драка на киевском Подоле закончилась стрельбой и жестким задержанием (видео)

В Киеве полиция сообщила о подозрении мужчине, который 6 июля устроил стрельбу в сквере в районе кинотеатра «Жовтень», на улице Константиновской. Напомним, в ночь на 4 июля в Киеве произошла стрельба на Бессарабке, пострадали три человека.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, конфликт спровоцировали двое нетрезвых мужчин, которые пытались заставить компанию отдыхающих покинуть сквер.

В качестве «аргумента» он использовал пистолет «Форт 12 РМ», из которого хаотично осуществлял выстрелы.

Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали стрелка и изъяли у него оружие.

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Ему инкриминирована часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», после побоища в Броварах под Киевом и массовой драки со стрельбой в центре столицы президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы МВД Арсена Авакова обеспечить безопасность на улицах украинских городов и сел.

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