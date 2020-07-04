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Украина

Зеленский дал задание Авакову и Венедиктовой в связи с побоищем на киевской Бессарабке

21:22 4 июля 2020
Зеленский

После массовой драки со стрельбой в центре Киева, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы МВД Арсена Авакова обеспечить безопасность на улицах украинских городов и сел.

«Требую от Генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины», — говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, утром 4 июля в центре Киева на территории летней площадки возле торгового центра произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

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