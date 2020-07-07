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От студентов из Украины могут потребовать покинуть территорию США: что происходит
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в обучение школьников и студентов. В частности, в США решили не выдавать или продлевать визы F-1 и M-1 студентам, если их учебные программы будут полностью доступны онлайн. В тоже время Польша даже во время жетского карантина открыла свои границы для украинских школьников и студентов.
Госдепартамент США решил, если учебные заведения в новом учебном году перейдут на дистанционное обучение, то иностранные студенты должны будут покинуть страну, в противном случае их могут депортировать, сообщает CNN со ссылкой на иммиграционную и таможенную полицию США.
Тем, кто уже учится в США, предлагают перевестись в вузы с очной или смешанной системой обучения.
Вместе с тем, по мнению президента Гарвардского университета Ларри Бэкоу, «руководство, изданное сегодня иммиграционным и таможенным органом США, навязывает тупой, универсальный подход к сложной проблеме, которая дает иностранным студентам, особенно в онлайн-программах, мало вариантов, кроме как покинуть страну или перевестись из вуза».
Директор по иммиграции и трансграничной политике в Центре двухпартийной политики Тереза Кардинал Браун отмечает, что многие иностранные студенты не могут уехать домой по разным причинам, в том числе из-за ограничений, связанных с COVID-19.
На 7 июля 2020 года США занимает первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране, по данным worldometers.info, подтверждено более 3 миллионов случаев COVID-19.
Напомним, по данным ВОЗ, в мире начался второй пик первой волны заражения коронавирусом. Представитель организации считает, что мир может оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.159
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