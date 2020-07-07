Украина

От студентов из Украины могут потребовать покинуть территорию США: что происходит

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в обучение школьников и студентов. В частности, в США решили не выдавать или продлевать визы F-1 и M-1 студентам, если их учебные программы будут полностью доступны онлайн. В тоже время Польша даже во время жетского карантина открыла свои границы для украинских школьников и студентов.

Госдепартамент США решил, если учебные заведения в новом учебном году перейдут на дистанционное обучение, то иностранные студенты должны будут покинуть страну, в противном случае их могут депортировать, сообщает CNN со ссылкой на иммиграционную и таможенную полицию США.

Тем, кто уже учится в США, предлагают перевестись в вузы с очной или смешанной системой обучения.

Вместе с тем, по мнению президента Гарвардского университета Ларри Бэкоу, «руководство, изданное сегодня иммиграционным и таможенным органом США, навязывает тупой, универсальный подход к сложной проблеме, которая дает иностранным студентам, особенно в онлайн-программах, мало вариантов, кроме как покинуть страну или перевестись из вуза».

Директор по иммиграции и трансграничной политике в Центре двухпартийной политики Тереза Кардинал Браун отмечает, что многие иностранные студенты не могут уехать домой по разным причинам, в том числе из-за ограничений, связанных с COVID-19.

На 7 июля 2020 года США занимает первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране, по данным worldometers.info, подтверждено более 3 миллионов случаев COVID-19.

Напомним, по данным ВОЗ, в мире начался второй пик первой волны заражения коронавирусом. Представитель организации считает, что мир может оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.

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