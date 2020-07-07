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В Москве ураганный ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей: впечатляющее видео
Ураганы и сильные ливни, которые бушевали в западных областях Украины, перекинулись и на центр Россию.
В Москве от урагана пострадали два человека. Буревей снес палатку прямо с продавцом и мужчиной, который находился рядом.
Порывом ветра женщину подняло в воздух и отбросило на проезжую часть. Очевидцы помогли ей подняться и отвели с дороги.
Продавщицу госпитализировали с травмой головы, окровавленному мужчине также оказали помощ, передает Telegram-канал Mash.
Ранее метеорологи предупреждали москвичей о резком ухудшении погоды вечером 7 июля. Дождь, сильный ветер и град обещали жителям российской столицы. Осадки могут выпасть до 14 мм, что составляет около 15 процентов месячной нормы.
Напомним, неделю назад под воду ушли областные центры юга Украины. В Одессе из-за сильного ливня даже остановился транспорт.62
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.