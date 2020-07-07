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Мир

В Москве ураганный ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей: впечатляющее видео

19:33 7 июля 2020
палатка

Ураганы и сильные ливни, которые бушевали в западных областях Украины, перекинулись и на центр Россию.

В Москве от урагана пострадали два человека. Буревей снес палатку прямо с продавцом и мужчиной, который находился рядом.

Порывом ветра женщину подняло в воздух и отбросило на проезжую часть. Очевидцы помогли ей подняться и отвели с дороги.

Продавщицу госпитализировали с травмой головы, окровавленному мужчине также оказали помощ, передает Telegram-канал Mash.

Ранее метеорологи предупреждали москвичей о резком ухудшении погоды вечером 7 июля. Дождь, сильный ветер и град обещали жителям российской столицы. Осадки могут выпасть до 14 мм, что составляет около 15 процентов месячной нормы.

Напомним, неделю назад под воду ушли областные центры юга Украины. В Одессе из-за сильного ливня даже остановился транспорт.

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