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Стихия накрыла Украину: вслед за Одессой "поплыли" Херсон и Николаев (фото, видео)
В Херcoне и Николаеве прошли сильные ливни, которые полностью залили проезжую часть. Напомним, в Луцке ураган уничтожил 200-летний ясень Леси Украинки.
Пoмoщник нарoднoгo депутата Рoман Завгoрoдний опубликовал видео, показывающее мощь потоков воды.
Он объясняет их массовым бетонированием «ливневок» во время нового строительства и предупреждает, что подобные потопы будут только повторятся.
А в Николаеве непогода 30 июня ломала деревья, на улице Никольской дерево упало на автомобиль и частично перекрыло движение на проезжей части.
Тем временем синоптики не советуют жителям южных регионов расслабляться и 1 июля. На этот день объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются град и шквалы 15−20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).
Напомним, Одесса 30 июня ушла под воду после сильного ливня — дождь привел к вынужденной остановке нескольких десятков трамваев.
Фото Информатор Херсон207
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