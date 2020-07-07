- 20:28 Число жертв лесного пожара на Луганщине возросло до пяти, Зеленский срочно созвал совещание
- 20:14 "Некоторые депутаты систематически дискредитируют работу Нацбанка": в НБУ выступили с открытым письмом
- 19:59 «Вспышка ускоряется»: ВОЗ обнародовала новые данные о пандемии коронавируса
- 19:52 СБУ обезвредила российского диверсанта, намеревавшегося устроить экологическую катастрофу на Луганщине
- 19:43 Масштабный лесной пожар на Луганщине: с огнем борются пожарные четырех областей, местных жителей эвакуируют
- 19:35 Угробивший «Электротяжмаш» Бусько давит на суд, чтобы вернуться на должность и.о.гендиректора
- 19:35 Критиковавший карантин президент Бразилии заразился коронавирусом
- 19:33 В Москве ураганный ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей: впечатляющее видео
- 19:18 «Динамо» — «Ворскла»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины
- 18:51 Трагедия под Николаевом: лошадь понесла повозку с малышами, погибла 2-летняя девочка
- 18:49 От студентов из Украины могут потребовать покинуть территорию США: что происходит
- 18:39 В «Слуге народа» объяснили символизм булавы Зеленского из одноименного фильма
"Некоторые депутаты систематически дискредитируют работу Нацбанка": в НБУ выступили с открытым письмом
После заявления бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия о «постоянном политическом давлении», в связи с чем он подал в отставку, с подобным заявлением выступили и сотрудники НБУ.
«Команда НБУ поддерживает озвученную позицию Правления Национального банка и считает недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовой и цивилизованном государстве», — говорится в сообщении.
Сотрудники центробанка, от директоров департаментов до менеджеров и специалистов, обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением, в котором обращают внимание на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, защищающих интересы отдельных олигархов. Эти народные депутаты хотят помешать НБУ работать с международными финансовыми партнерами и пугают созданием следственных комиссий
Сотрудники Нацбанка просят дать им возможность работать стабильно и не создавать напряженную обстановку в банковской системе.
Напомним, экс-глава Национального банка Яков Смолий, заявление об отставке которого депутаты удовлетворили 286 голосами, с трибуны парламента объяснил свое решение политическим давлением с целью принятия экономически необоснованных решений.
77
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...