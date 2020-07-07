Украина

"Некоторые депутаты систематически дискредитируют работу Нацбанка": в НБУ выступили с открытым письмом

После заявления бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия о «постоянном политическом давлении», в связи с чем он подал в отставку, с подобным заявлением выступили и сотрудники НБУ.

«Команда НБУ поддерживает озвученную позицию Правления Национального банка и считает недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовой и цивилизованном государстве», — говорится в сообщении.

Сотрудники центробанка, от директоров департаментов до менеджеров и специалистов, обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением, в котором обращают внимание на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, защищающих интересы отдельных олигархов. Эти народные депутаты хотят помешать НБУ работать с международными финансовыми партнерами и пугают созданием следственных комиссий

Сотрудники Нацбанка просят дать им возможность работать стабильно и не создавать напряженную обстановку в банковской системе.

Напомним, экс-глава Национального банка Яков Смолий, заявление об отставке которого депутаты удовлетворили 286 голосами, с трибуны парламента объяснил свое решение политическим давлением с целью принятия экономически необоснованных решений.

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