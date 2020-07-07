Общество и люди

«ФАКТЫ» с разрешения Наталии Орлянской публикуют ее дневник борьбы с жестоким онкологическим заболеванием — неоперабельной аденокарциномой легкого четвертой степени с метастазами в костях, диагностированной в январе 2019 года. Для тех, кто может помочь Наталье, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

17.03.2020. Лотерея. Наконец нашла подходящее определение для возни вокруг эпидемии коронавируса в Украине. Лотерея. И такая, знаете, не слишком чистоплотная.

Я не читала взахлёб весь информационный мусор, который щедро выливается на просторы сети в последнее время. Но кое-что подчитала — проверенные источники, западные учёные и эксперты. Новости от нашей великолепной власти тоже, конечно, знаю. Еще у меня неплохое чутье (когда-то сильно помогало в работе). Так вот.

Все мои инстинкты прям вопят: Украина к вспышке вируса не готова. Практически совсем. Мы убедимся в этом, как только коронавирус начнут диагностировать более-менее массово.

Собственно, инфицированных уже гораздо больше, чем задекларированные 7 случаев — просто их никто не выявляет. Потому что если начнут, очень быстро вскроется эта самая неготовность и нехватка всего-всего.

Карантин, а особенно самоизоляция — отличный ход. Во-первых, действительно чуть тормознет распространение. Но в главных: отсрочит наглядную демонстрацию некомпетентности власти и провала подготовки к вспышке эпидемии.

Еще, конечно, способствует, что раздуваемая медиа паника начисто отбивает многим мозги. Очень удобно, да.

#cancer_girl спокойна, как удав. Не то что паники, даже тревоги не наблюдается. Думаю, это потому, что второй год живу со смертельным диагнозом, и как-то смерти совсем не боюсь. Она — моя объективная реальность. Да, мы все умрём, но я раньше. По коронавирусу мои эмоции можно описать словами «раздражение» и «досада». Раздражает, что эта зараза категорически портит мою долгожданную (и возможно, последнюю) весну.

Чертовски досадно будет с моим диагнозом подцепить коронавирус. Но тут я думаю так: если у Смерти есть какой-никакой список, то #cancer_girl в нем уже давно. Так что нет смысла дублировать меня еще в одном списке, а? Ну, и кроме того, надеюсь (знаю, что звучит странно, но так чувствую), что #панРачок в случае чего не уступит свою раковую девочку какому-то вирусу. Мы с ним давно сожительствуем, и вообще Наташа — это его территория.

Заболеть, конечно, не хочется. Потому что лечить меня никто не будет. При нехватке ВСЕГО, к примеру, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, я стану допустимой потерей. Аппарат абсолютно логично подключат пациенту, у которого хорошие шансы выздороветь. А пациентка с неизлечимой формой рака — не тот случай.

А карантин мы с мамой соблюдаем. Как можем. Потому что вынести за раз полмагазина жратвы ни я, ни она не в состоянии. Значит, выходим и скупаемся. Да, обе в группе риска: она по возрасту, я — по убитому иммунитету. Ну, штош. Завели привычку ежедневного мытья пола с хлоркой и сквозного, с открытой дверью, проветривания. Руки моем после улицы этим адским щелочным хозяйственным мылом) в нос при выходе на улицу — оксолиновую мазь. Плацебо, да, но хай будет. Самое сложное — не трогать на улице лицо. Я приловчилась — надеваю обычные сезонные перчатки — и вот они конкретно тормозят поползновения к лицу.



Гуляю в парке рядышком — людей мало, воздух чудный. От этих прогулок отказываться не собираюсь.

Денежку на препарат собираю — минимум, нужен будет еще один курс до контрольного КТ. Так что, кто хочет потенциально понаблюдать за раком в условиях эпидемии, — велкам. Я традиционно благодарю за любую помощь. Кто знает, если не пропетляю, может, тотализатор замутим. Лично я поставила бы на рак. Да, у меня чёрный юмор.



Здоровья вам и душевного равновесия!

Играть с государством в азартные игры — полная херня, но почему нет, если расклад уже, к сожалению, сделали за нас? Давайте сыграем. Сделаем, что от нас зависит. Выживем и переживём.



Пы. Сы. А вот темы со скупкой туалетной бумаги я не догнала. То есть нарид у нас — оптимист? Точно знает, что голод ему не грозит. А гигиена пятой точки очень важна, ага.



22.03.2020. В этот чудесный псевдозимний день повеселю вас трохи. Тут некоторые интересуются, как обрастает лысая бошка #cancer_girl. ВотЬ.

Странненько обрастает. Сверху залысина, слева лысоватое пятно, зато сзади — удивительный клок быстрорастущих чёрных (!) волос. Но вся остальная растительность — мутного серого цвета. Мои добрые близкие нежно говорят «пушистик». А я так думаю: чи лишайный мартыхан, чи чернобыльский ёжик? Сбрить что ли эту красоту и хай отрастает заново.

23.03.2020. Вводим рубрику #карантинное

#cancer_girl дальше парка через дорогу не ходит, потому и видит немного. Уверена, вы можете порассказать куда как больше и занимательнее. Но отдельные картинки наблюдаю. Не знаю, как некоторые комментировать (вы поймете, какие)), кроме как: наши люди, похоже, еще не достаточно напуганы. Еще-еще нужно треша и дерьма вокруг. А еще лучше — заболеть. Иначе, похоже, не доходит.

***

- Адель! Аделина! Немедленно подойди к маме! — тетя из очереди к кофейному киоску (очередь правильная, с дистанцией) волает в сторону детской площадки.

После надцатого крика прибегает девочка лет 4-х.

Мама (сурово):

- Мы же договорились, что не ходим на детские площадки.

Дочь:

- Но дети там играют…

Мама:

- Этим детям вечером доктор будет делать уколы! ТЫ хочешь укол?

Девочка торопливо качает головой. Спор окончен.

***

На лавочке в парке сидит пара: чувак лет 30-ти и дама чуть постарше. Трезвы, прилично одеты. На лавке между ними что-то лежит (не увидела за сумкой). Они это что-то аппетитно жрут. Руками. Возюкаются с каждым кусочком, смачно ОБЛИЗЫВАЮТ ПАЛЬЦЫ…

***

Мама на пробежке, рядом едет дите на самокате.

Мама:

- Сейчас мы не сможем тебе это купить. У нас сейчас денег будет немножко меньше, чем раньше…

- Почему?

Мама (тяжко вздыхает, ускоряется):

- Ну, мы же тебе рассказывали… Коронавирус…

***

На входе в маркет охранник тормозит народ без масок. Один из не допущенных, обычный себе пенсионер 65+ отходит, вдруг вскидывается — подгребает к похожему мужику.

- Слышь, Мишка, у тебя маска есть? Надо коту еду купить, а они не пускают.

Мишка важно кивает, лезет в карман, достает измятую, явно им же пользованную, маску. Протягивает другу. Тот радостно хватает, тут же напяливает, возвращается к магазину. Его, конечно же, теперь никто не задерживает…

Далі буде. Подозреваю, чем дальше, тем стремнее и абсурднее.

26.03.2020. Эпидемическое. Придумала новое слово — апокалиптики. Это типа эпилептиков, но хуже, потому что эпилептики — объективно больны, а Свидетели Секты Коронавирусного Апокалипсиса — если и больны, то все больше на голову.

Я не очень добрая девочка, хотя в силу своих обстоятельств стала гораздо терпимее к людям. И вот эта категория сограждан меня, признаю, довольно долго веселила. Даже сейчас еще, бывает, веселит, но раздражает больше.

Да, мы все умрем, но некоторые, например, я, умрут раньше. И да, человек не просто смертен, а внезапно смертен, даже кирпич на голову ни с того ни с сего не падает © Воланд, вольное изложение. Истерить по поводу неизбежного, по мне, глупо. Хотя, возможно, это я такой фрик. Никого не хочу обидеть, просто когда психуешь — вредишь себе. Реально. Я знаю.

#cancer_girl, между тем, разгуливает по парку без маски, бо людей там мало. Зато воздух — м-м-м, хоть ложкой ешь. Птицы заливаются, яркая трава, уже есть молодая листва, а пахнет глубокой весной.

Пошла легкая коронодеформация: увидела в кино поцелуи — первая мысль «Какого это они СЕЙЧАС целуются?!»

Еще падает занимательная реклама. Кроме антисептиков и масок, предлагается чтиво: Мезрич «Когда смерть становится жизнью», Трамп «Дар Мидаса». Може, последнюю читнуть — мне б так деньги уметь зарабатывать… А, еще ФБ предложил «английский для дебилов». Вообще, смотрю, пан Цкрбг интересного обо мне мнения.

Таблетки допиваю, за температурой слежу. Деньги на следующий курс препарата собираю. Очень хочу купить, пока есть поставки, и не выросла цена. Собственно, это самое страшное, чем мне грозит пандемия. В клинике ничего загадывать не могут — пока, говорят, препараты приходят, хоть и с задержками. Как будет дальше — не знают. Тем более, сейчас в клинике аншлаг — понабежали все, кто вернулся из-за границы (и лечились там).

Всех благодарю за помощь и поддержку. Пишу это каждый раз, потому что правда. Вы дарите мне кусочки жизни.

Здоровья вам, хорошего настроения и здорового пофигизма.

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter