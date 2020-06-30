Общество и люди

Наталия Орлянская: «Подружке пришла в голову мысль, по-моему, интересная: «Прикинь — ты умрешь не от рака, а от коронавируса!» (часть 18)

В январе 2019-го, на Рождество, Наталье Орлянской озвучили диагноз — неоперабельная онкология. Свою жизнь за чертой смертельного диагноза Наташа — талантливый журналист и сценарист — описывает в «Хрониках cancer girl», которые ведет в Facebook. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника борьбы за жизнь, а для тех, кто может ей помочь, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

02.03.2020. Последние пару недель #cancer_girl, выходя на улицу, ведет себя странно. Длинно тянет носом, принюхивается, осторожно, по-черепашьи, вытягивает голову из раковины капюшона, подставляет лицо под струи воздуха. Со стороны, наверное, выгляжу, как гончая, почуявшая добычу. Я чую весну. Ловлю ее в звуках и запахах. А она уже здесь — наведывалась задолго до 1 марта.

Бросала в лицо порывы ветра, как капризная девчонка свои хотелки. Дразнила, играла с полами одежды и волосами — Эй, народ, просыпайтесь! Скоро пора раздеваться и чудить! И птицы — на деревьях под окном постоянно, даже в дождь, поют птицы. Нет, не воробьи и голуби, а кто-то с натуральными трелями.

Я чую весну всей кожей, каждой пОрой — это мое лучшее время. Всегда было лучшее, а теперь — стократно. Хочу побыстрее оставить за спиной самый тяжелый для меня осенне-слякотный и зимний период. Прожила — и ура. Ставим птичку — еще одна зима в копилке. Елка была прекрасна, и даже изредка намекалось на снег.

Старалась не терять время и не дрыхнуть попусту. Весело встретила Новый год, подзанялась своим культурным ростом — когда холодно, музеи и выставки заходят особенно удачно.



Посмотрела несколько крутейших фильмов — «Наші Котики», «Ножи наголо» и «Джентльмены». Вот прям очень рекомендую — юмор — огонь. А в «Ножах» и «Джентльменах» — россыпь звезд и роскошный украинский перевод, ну, а «Джентльмены» — еще и Гая Ричи (пока идет в кинотеатрах).

Еще сходила на несколько концертов, немножко поднатаскалась в классической музыке — как чайник, конечно, в популярных вещах.

Открыла для себя выставки антиквариата и винтажа — вход бесплатный (угу, приятная мелочь), очень прикольные на чисто пообщаться продавцы, ну и можно побродить и потрогать лапами силу-силенну старинных и не очень, интересных и стильных штучек: украшений, посуды, предметов быта, аксессуаров, даже одежды. Мои ровесники и народ постарше, смиритесь: мы с вами — уже винтаж (согласитесь, звучит элегантнее, чем старперы) — бо вещицы из 80−90-х прошлого века на этих выставках в изобилии.



Лечусь, конечно. Подъедаю 4-ю упаковку таргетного препарата, хочу после нее сделать контрольное КТ. Бо ж лекарство дорогое, и прежде, чем покупать следующий курс, надо понимать, что оно мне уже дало.

Костомахи не дают о себе забыть, еще и добавились боли в суставах — и тут я снова очень жду тепла, вдруг попустит.

Очень соскучилась за долгими прогулками. Бью копытом и костыликом в нетерпении — когда можно будет нагуляться в коляске больше 20 минут.

Составляю список хотелок на ближайшие месяцы.

Первый день весны был для #cancer_girl не очень хорошим, потому пишу сегодня.

Вот что я в Прощенное Воскресенье сделала впервые в жизни — это попросила прощения. У мамы, которой сейчас тяжелее, чем мне. Потому что все мои выбрыки, и хандру, и боли она стойко переносит уже второй год. Мы чуть всплакнули вдвоем и понеслись дальше.



Еще счастлива — до календарной весны дошла, теперь цель — до реальной.

Гончая делает стойку, чтобы рвануть за свежатиной — эмоциями и впечатлениями.

Поздравлять с весной не буду, для каждого она своя и отношение свое.

Просто желаю солнца и тепла!

И спасибо вам — вы дали мне возможность дожить до весны, моей второй онковесны. Год назад я даже не смела об этом мечтать и что-то загадывать.

10.03.2020. Вирус

- Кхе-кхе, — воспитанно покашляла Наташа, продвигаясь к стойке любимой уличной кофейни.

Спина бариста ощутимо напряглась.

- Кхе-кхе. Кхе, — отчетливо продолжила Наташа.

Бариста на секунду замерла в позе наполоханого суслика, а потом резко развернулась. Улыбка во весь рот, в глазах тревога.

- Вам как всегда? — тон приветливый, я прям зауважала.

- Ага. Кхе.

Девочка начинает шаманить с кофе, косится, наконец не выдерживает.

- Простыли? — подчеркнуто светски интересуется.

- Не. Это хроника иногда лезет.

Барышня чуть выдыхает. А вот Наташа внезапно напрягается. Потому что на дверце холодильника красуются открытка и магнитик с Колизеем. И вчера ИХ ТАМ НЕ БЫЛО.

Теперь уже я светски небрежно киваю на сувенирчики.

- А у вас, смотрю, кто-то только из Рима вернулся?..

Бариста чудесно понимает подтекст, торопливо объясняет:

- Постоянная клиентка подарочек привезла. (Очень быстро.) Но она не сейчас вернулась, а еще до вспышки коронавируса в Италии.

- Угу, — проурчала я.

Кажется, мы друг другу не очень поверили. Я шустренько умотала на улицу. Девочка осталась глядеть на холодильник.

Апд. Обратно шла — магнитик и открытка исчезли. Видно, клиент нервный пошел.

11.03.2020. Хроники #cancer_girl. О внезапности.

- А прикинь — ты умрешь не от рака, а от коронавируса! Вот это очень ржачно будет!

Мысль, по-моему, интересная — подружке пришла в голову. Лихой такой сюжетный поворот. Я и задумалась. Вот сидишь ты такой с подтвержденной смертельной формой рака, строишь какие-то микро-планы, собираешь денежку на лекарство — и в принципе готов к смерти, только не знаешь, сколько еще осталось. Но какое-то время как бы есть. И тут. Внезапно. Хоба! И #cancer_girl подхватывает коронавирус. И все. Конец игре. И правда, прикол.



И лишний раз напоминает, что человек предполагает, а Бог располагает. На самом деле я склонна думать, что смертушка удовлетворится в моем случае уже имеющимся раком. Хотя да, что касается любых инфекций, я однозначно в группе риска.

И отдельно беспокоюсь за маму. Потому что если, не дай Боже, заболеет она, то железно и я. Так что мы закупились лимонами, оксолинкой и амиксином — будем предохраняться, как можно. В этом смысле карантин вроде как и не помешает, а?

Правда, меня трохи жабит, что с карантином отменились 2 классных мероприятия, на которые пригласили в доэпидемический период. Так что из развлечений остаются только прогулки по парку, лишь бы погода позволила.

Из новостей: вчера ездила в клинику делать ежемесячный укол для укрепления косточек. Через неделю заканчивается упаковка таргетного препарата. То есть делаю контрольный анализ крови — и если все ок, должна начинать следующий курс. После него — уже контрольное КТ.

Пока меня утешает, что препарат есть в наличии и не подорожал (69 тысяч грн с хвостом). Хотя доллар пополз вверх — надеюсь, цена не изменится (или, по крайней мере, успею купить по старой).

На препарат наразі не хватает четверти суммы, но надеюсь пропетлять. Карточку подвешу, кто захочет помочь — большущее спасибо. Кто уже помог — спасибище. Вы вселяете в меня оптимизм — честное слово.

А. Ну и в свете коронавируса, меняем ближайшую дату на «дожить» — вместо реальной весны ставим цель поближе. 6 апреля. А там поглядим.

А на фотках мини-фотосессия вчера в клинике. Че-то никак не могу распрощаться с ретро-стилем. В общем, на лечение, как на праздник…

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter