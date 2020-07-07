Абсолютно голая Tayanna снялась в откровенной фотосессии

Шоу-бизнес

Популярная певица Tayanna (Татьяна Решетняк), подтвердившая отношения своего бывшего мужа Егора Глеба с Ани Лорак, полностью обнажилась в фотосессии для мужского глянца. Артистка сняла с себя все, прикрыв интимное место цветком. Татьяна, выпустившая мини-альбом «Жіноча сила», говорит, что с возрастом ставится сильнее и открытие, не стесняется своего тела и не боится вызовов.

«Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нам, женщинам, подвластно проецировать красоту вокруг. Нежностью менять мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свой мир, становлюсь сильнее и открытие. Еще с раннего детства, я ловила себя на мысли, что поднимала глаза в небо и шепотом благодарила за то, что я девочка. С тех пор мало, что изменилось в этом плане, разве что из девочки я выросла в женщину: сильную и нежную, счастливую и со своими взглядами на жизнь», — сказала Татьяна.

Напомним, Татьяна Решетняк одна воспитывает сына. У нее был роман с сыном Дмитрия и Елены Коляденко Филиппом, но в этих отношениях она сама поставила точку. Сейчас, признается певица, ее сердце снова занято. Ее избранник — не публичный человек, он помогал певице делать ремонт в квартире.

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