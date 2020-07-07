- 07.07 23:48 Сбил прямо на переходе: на трассе Киев-Одесса погибла 10-летняя девочка
- 07.07 23:20 Ивана Сафронова, советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта", арестовали на 2 месяца
- 07.07 22:52 НАПК выписало Зеленскому два админпротокола: что "утаил" президент
- 07.07 22:31 Оккупанты отказываются выпустить из Крыма жену и ребенка известного украинского активиста Софяника
- 07.07 22:13 Украинцы, которых не пустили в Грецию из-за карантинных ограничений, вернулись домой
- 07.07 22:00 СМИ нашли шикарную виллу Шария неподалеку от Барселоны
- 07.07 21:31 В железнодорожной катастрофе в Чехии пострадали десятки людей, есть погибшие
- 07.07 21:21 Град размером с грецкий орех погубил урожай на юге Одесчины: по региону пронесся ураган
- 07.07 21:14 На самом деле никто не знает, как Россия проголосовала на "референдуме", даже его организаторы, — Шлосберг
- 07.07 20:47 В Киеве поймали российского куратора главарей "ДНР"
- 07.07 20:45 Полиция разыскивает бежевые «Жигули» с черным передним крылом и с 2,5 млн гривен
- 07.07 20:28 Число жертв лесного пожара на Луганщине возросло до шести, Зеленский срочно созвал совещание
Абсолютно голая Tayanna снялась в откровенной фотосессии
Популярная певица Tayanna (Татьяна Решетняк), подтвердившая отношения своего бывшего мужа Егора Глеба с Ани Лорак, полностью обнажилась в фотосессии для мужского глянца. Артистка сняла с себя все, прикрыв интимное место цветком. Татьяна, выпустившая мини-альбом «Жіноча сила», говорит, что с возрастом ставится сильнее и открытие, не стесняется своего тела и не боится вызовов.
«Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нам, женщинам, подвластно проецировать красоту вокруг. Нежностью менять мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свой мир, становлюсь сильнее и открытие. Еще с раннего детства, я ловила себя на мысли, что поднимала глаза в небо и шепотом благодарила за то, что я девочка. С тех пор мало, что изменилось в этом плане, разве что из девочки я выросла в женщину: сильную и нежную, счастливую и со своими взглядами на жизнь», — сказала Татьяна.
Напомним, Татьяна Решетняк одна воспитывает сына. У нее был роман с сыном Дмитрия и Елены Коляденко Филиппом, но в этих отношениях она сама поставила точку. Сейчас, признается певица, ее сердце снова занято. Ее избранник — не публичный человек, он помогал певице делать ремонт в квартире.20
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лев Шлосберг: «Россией управляет огромная группировка, которой выгодно пожизненное правление Путина»
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.