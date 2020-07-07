26.80 / 27.06 30.03 / 30.53
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

СМИ нашли шикарную виллу Шария неподалеку от Барселоны (фото)

22:00 7 июля 2020
вилла

Бывший украинский журналист, блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий, который уже давно уехал из Украины, является владельцем виллы в Испании.

Вилла находится в живописном каталонском городке Рода-де-Бара в нескольких десятках километров от Барселоны. Шарий владеет имением уже около года.

Журналисты «Слідство.Інфо» получили документы, подтверждающие, что владельцем виллы у моря, которая может стоить около миллиона евро, является Шарий.

Вилла расположена на так называемой первой линии — от пляжа ее отделяет только полоса зеленых насаждений. Площадь дома составляет около 230 метров квадратных. Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки, за земельным участком — пляж.

Журналисты пишут, что неизвестно, как Шарий получил виллу и сколько она стоит. Но местные сайты недвижимости предлагают похожие по размеру и расположению дома в Рода-де-Баре по цене в несколько сотен тысяч евро.

Дом подобного размера с похожим на вид бассейном, но немного большим садом и подальше от моря, продают за 1 миллион евро.

Напомним, Анатолий Шарий — бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на канале YouTube, который сегодня насчитывает более 2 миллионов подписчиков.

Летом 2019 Анатолий Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее «Партия Шария». Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года. Сегодня формально «Партию Шария» возглавляет его жена Ольга, но настоящим лидером остается сам Анатолий Шарий.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

град

Град размером с грецкий орех погубил урожай на юге Одесчины: по региону пронесся ураган (фото, видео)

вилла

СМИ нашли шикарную виллу Шария неподалеку от Барселоны (фото)

Ольга Сумская

Ольга Сумская: «До сих пор не рискую ходить в салоны красоты, еще до пандемии освоила макияж, маникюр и даже покраску волос»

авария

В железнодорожной катастрофе в Чехии пострадали десятки людей, есть погибшие (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер