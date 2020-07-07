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СМИ нашли шикарную виллу Шария неподалеку от Барселоны (фото)
Бывший украинский журналист, блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий, который уже давно уехал из Украины, является владельцем виллы в Испании.
Вилла находится в живописном каталонском городке Рода-де-Бара в нескольких десятках километров от Барселоны. Шарий владеет имением уже около года.
Журналисты «Слідство.Інфо» получили документы, подтверждающие, что владельцем виллы у моря, которая может стоить около миллиона евро, является Шарий.
Вилла расположена на так называемой первой линии — от пляжа ее отделяет только полоса зеленых насаждений. Площадь дома составляет около 230 метров квадратных. Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки, за земельным участком — пляж.
Журналисты пишут, что неизвестно, как Шарий получил виллу и сколько она стоит. Но местные сайты недвижимости предлагают похожие по размеру и расположению дома в Рода-де-Баре по цене в несколько сотен тысяч евро.
Дом подобного размера с похожим на вид бассейном, но немного большим садом и подальше от моря, продают за 1 миллион евро.
Напомним, Анатолий Шарий — бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на канале YouTube, который сегодня насчитывает более 2 миллионов подписчиков.
Летом 2019 Анатолий Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее «Партия Шария». Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года. Сегодня формально «Партию Шария» возглавляет его жена Ольга, но настоящим лидером остается сам Анатолий Шарий.82
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