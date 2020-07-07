Украина

Российские оккупанты не пропускают на территорию Украины жену и ребенка проукраинского активиста из Крыма Олега Софяника. Женщине с полуторагодовалым сыном во второй раз не разрешили пересечь админграницу с полуостровом, чтобы попасть на украинскую территорию.

По словам Олега Софяника, на админгранице к его жене сотрудники ФСБ применяли методы психологического давления.

«Сотрудники ФСБ завели ее в будку, кричали, угрожали, спрашивали обо мне, о моих антироссийских высказываниях и т. д. и запретили выезжать. Теперь жена напугана, просит, чтобы я забрал их с сыном, но мне въезд в Крым закрыт, меня сразу же там или арестуют, или закроют в психушке», — цитирует Софяника «Радио Свобода».

Кроме того, в Крыму на жену активиста завели уголовное дело якобы за кражу.



Напомним, диссидент и проукраинский активист, пловец-марафонец Олег Софяник недавно покинул Крым и поселился на Днепропетровщине. Он смог покинуть полуостров только с третьей попытки и для этого просил помощи у руководства Украины.

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