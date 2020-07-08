Украина

ЕС выделил Украине более 11,5 миллионов евро на обучение чиновников и внедрение новых сервисов

Несмотря на отказ открыть свои границы для украинцев, Европейский союз продолжит осуществлять поддержку реформ в нашей стране, поэтому осуществил накануне прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины для поддержки реформы государственного управления.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

Средства направлены на поддержку дальнейшего развития системы государственного управления в Украине, в частности, на повышение ее эффективности и устойчивости в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

«Реформа государственного управления является одной из ключевых реформ, проводимых в Украине, и Европейский Союз продолжает поддерживать соответствующие усилия путем распространения знаний, лучших практик и предоставления существенной финансовой помощи. Сейчас как никогда важно обеспечить соблюдение основных принципов публичного управления, подотчетности и прозрачности для получения и укрепления доверия граждан и бизнеса к государственным институтам, и тем самым способствовать более быстрому восстановлению после тяжелого кризиса в сферах здоровья и экономики», — заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Для получения средств Украина должна добиться прогресса в реформировании госуправления, в частности, улучшить взаимодействие между государственными реестрами и предоставление государственных услуг с последующим внедрением и использованием цифровых технологий (например, системы e-Health, реестра актов гражданского состояния и т. п. ), а также продолжать обновление кадров и управления человеческими ресурсами в государственных органах (в частности, внедрение информационной системы управления персоналом).

Вместе с тем, Евросоюз продолжает следить за соответствием последних законодательных изменений в этой сфере и прозрачностью упрощенного набора на должности государственной службы в условиях кризиса.

Всего ЕС выделил 90 млн евро в рамках программы бюджетной поддержки на реформирование государственного управления на период 2016—2021 годов. Эта выплата является очередной после уже предоставленных трех траншей на общую сумму 37,6 млн евро. Последний транш на сумму 26 млн евро запланирован на 2021 год, он будет предоставлен при условии продолжения решительных намерений правительства по воплощению в жизнь принципов государственного управления ОЭСР/SIGMA, реализации и обновления Стратегии реформирования государственного управления на основе качественного закона «О государственной службе» и принятия закона об общей административной процедуре.

Кроме бюджетной поддержки, ЕС также оказывает техническую помощь в размере 14 млн евро для внедрения и реализации указанных принципов государственного управления в государственных органах, а также совместно с Европейским банком реконструкции и развития выделяет 28,7 млн евро для поддержки секторальных реформ в профильных министерствах путем создания команд экспертов в рамках проекта «Украинская архитектура реформ».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на уход в отставку главного банкира страны Якова Смолия, Украина подпишет в конце июля меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС). Размер транша — 1,2 миллиарда евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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