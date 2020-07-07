Не ранее декабря: в ЕС дали прогноз по срокам полного открытия границ

Мир

Отмена «пандемических» временных ограничений на «несущественные» (не связанные с профессиональной деятельности или с крайней необходимостью. — Авт.) путешествия в ЕС по оптимистичному сценарию может состояться в конце 2020 года. Об этом во время виртуальных слушаний в комитете Европарламента заявил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леджери. Напомним, в МИД Украины рекомендовали гражданам заранее проверить возможность въезда в определенную страну и предложили варианты.

Как сообщает Укринформ, по наименее оптимистичному сценарию ограничения могут сохраниться и в течение 2021 года.

В настоящее время Frontex готовится расширить сеть связи с третьими странами, в частности, в Украину планируют направить офицера связи (в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран «Восточного партнерства»).

Напомним, Евросоюз с 1 июля приступил к постепенному открытию внешних границ и определил 15 стран, гражданам которых будет разрешен беспрепятственный въезд. Главным показателем для включения страны в список является уровень заболеваемости COVID-19 в таких странах (он не может превышать показатели государств ЕС). На данный момент Украина в список не входит, что привело ЧП в аэропорту Греции, где задержали 17 путешественников из нашей страны.



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