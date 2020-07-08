Дожди, грозы и приятная прохлада: прогноз погоды на середину недели

Украина

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы. Осадки немного стабилизируют ситуацию в Луганской области, где в результате аномальной жары возникли масштабные лесные пожары.

В среду, 8 июля, дожди накроют Сумскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. В этих областях температура днем будет около 33 градусов. На остальной территории станет значительно прохладнее — на западе и в центре до 23 градусов.

Дожди с грозами также могут пройти в Крыму и Херсонской области. Здесь температура 28−30 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 9 июля, дожди переместятся на запад. На остальной части Украины будет сухо и солнечно. При этом в восточных областях станет прохладнее — до 27−28 градусов.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, нынешнее лето будет жарким, с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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