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«Ветер сбивал с ног»: в сети показали впечатляющие фото и видео песчаной бури на Одесщине

8:58 8 июля 2020
буря

Во вторник, 7 июля, по Одесской области пронеслась настоящая песчаная буря. Ранее песчаные бури наблюдали в Житомирской и Черниговской областях.

В Одессе очевидецей бури стала Екатерина Пешко, которая вышла погулять с собаками в безлюдное место на пляже. Она пишет, что маленьким смерчам предшествовали красивые дождевые тучи. А потом сильный ветер начал сбивать с ног, песок впивался в тело иголками.

Убежать они не успели — упали под холмом и накрылись пледом.

«Снимать стихию я начала уже во время затишья, когда песчаная „туча“ прошла. Находясь в ней — это было невозможно», — пишет девушка.

Позже природа немного успокоилась, но было понятно, что на время — вдалеке виднелись тучи песка и пыли.

Люди под порывами ветра стали покидать пляж.

Напомним, экологи и климатологи предупреждают, что пыльные бури могут стать привычным явлением для Украины. Увеличивают вероятность песчаных бурь бесснежная зима и малое количество осадков весной.

ФОТО: Facebook Екатерина Пешко

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