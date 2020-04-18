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Украина

Пожары и пылевые бури будут повторяться: экологи озвучили тревожный прогноз

15:28 18 апреля 2020 2
Пожар
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Из-за глобального потепления пожары и пылевые бури в Украине будут происходить все чаще, говорят экологи.

Так, по данным ученых, рост глобальной температуры на планете всего на 1,5 градуса по Цельсию — это предел, который Земля еще может пережить без катастрофических изменений уровня мирового океана, ситуации с питьевой водой, продуктами питания, флорой и фауной, пишет BBC Украина.

Если эта ситуация будет продолжаться, если в Украине снова будет бесснежная зима, будет мало осадков, то и масштабные лесные пожары, и пыльные бури могут случаться снова и снова, предупреждают экологи.

Еще один опасный сценарий изменений климата для Украины, о котором предупреждают экологи — это сильные, аномальные дожди, когда за один день выпадает месячная норма осадков, а еще может быть нехватка питьевой воды.

«Чтобы ситуация улучшилась, все страны, в том числе Украина должны уменьшать выбросы парниковых газов в атмосферу, сдерживать уровень глобального потепления», — считает эксперт по климатической политике общественной организации «Экодействие» Евгения Засядько.

Как писали «ФАКТЫ», Киев второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете. Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

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