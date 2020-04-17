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Почти Сахара: появились впечатляющие фото последствий пылевой бури на Черниговщине

16:29 17 апреля 2020 105
Почти Сахара: появились впечатляющие фото последствий пылевой бури на Черниговщине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Черниговской области после пылевой бури 16 апреля появилась настоящая пустыня. Это зафиксировали жители районного центра Семеновка, который находится в 11 км от границы с Россией.

Автор опубликованных в сети снимков с места событий напомнил, что в 1840 году в Черниговской губернии было 100 000 га пустынь, и отметил, что сегодня «машина времени» вернула местных жителей в прошлое.

«Плодоносный шар грунта летит, куда глаза глядят. Ни озимых, ни прошлогодней стерни, ни многолетних трав, все поля распаханы начерно (в нашем случае — нажелто)», — прокомментировал он фото, предположив, что если бы не расположенное рядом заповедное урочище Базарная Роща, новые улицы города были бы уже по колено в песке.

Напомним, ранее экологи заявили, что появление пылевых бурь в климатических зонах Полесья и Лесостепи свидетельствует о крайней степени распаханности земель в Украине.

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