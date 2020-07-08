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В Горловке боевики заминировали водопад (фото)
В Горловке Донецкой области оккупанты заминировали местность вокруг дороги на насосную станцию. Растяжки заметили местные жители, которые в этих местах традиционно выпасают коров и ловят рыбу на Пятовском ставке. Это один из самых живописных уголков природы в Горловке — рядом плотина и водопад. Напомним, боевики «ДНР» на один день открыли пункт пропуска «Еленовка», причем на выезд из ОРДО образовалась огромная очередь.
«6 июля с шести часов утра со стороны „Лесхоза“ наши „ополченцы“ лупили в сторону города целый час минами. Загорелась посадка. Но вроде пожарные потушили. Прилетело и по насосной станции, которая в районе Пятовского ставка, в ставок упало тоже. Рыбаки разбежались. А 7 июля люди, которые шли по дороге, из поселка шахты № 5 на „Комсомолец“ (жилой массив в Горловке. - Авт.), заметили, что вдоль всей этой дороги в зеленой зоне появились какие-то проводки. Это — 100 процентов растяжки! Как теперь людям рыбу ловить, где теперь скотину пасти? Скоро ходить будет уже негде», — жалуются местные жители в Горловской группе «Коты Донбасса».
Люди пишут:
«Админы пишут, что это из Новотроицкого стреляли. Но мне кажется, что Новотроицкое дальше находится: я насчитал между „отлетом“ и „прилетом“ всего секунд 5. Отсюда лупят. Зачем так делать?»
«Как возобновляются переговоры в Минске, так наши „защитники“ и бомбасят. Ставят технику по закуткам, в которые никого не пускают, и бомбасят по городу, чтобы людей позлить. 20 июня так лупили, что в итоге повредили электролинию насосной станции 3-го подъема водоканала. Жара стоит неимоверная, а с водой теперь напряженка».
Напомним, 7 июля несколько украинских бойцов получили ранения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина рассматривает вариант введения на Донбасс миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Фото ресурса «Горловская мозаика»276
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